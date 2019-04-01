Долар в Україні подорожчає: аналітик спрогнозував курс після виборів

В Україні курс долара в перший тиждень квітня подорожчає з 27,2 до 27,5 грн/$.

Такий прогноз OBOZREVATEL озвучив старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб. "На цього тижня ми очікуємо зростання долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень поблизу 27,5 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,4/27,6 грн", – прогнозує аналітик.

Весь минулий тиждень, що передує першому туру голосування на президентських виборах, долар стійко ріс до гривні. Однак, перші результати не стали шоком для учасників валютного ринку. Підтвердженням цього стала і перша реакція ринку: 1 квітня в першій половині дня середній курс готівкового долара в банках знижувався приблизно на 5 копійок до рівнів 30 березня, а долар на міжбанку втрачав близько 10 копійок до значень 29 березня, пояснює експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в 2019 році середній курс долара складе 29,08 грн/$, йдеться в опублікованому Міністерством економічного розвитку і торгівлі консенсус-прогнозі. При цьому в грудні американська валюта буде продаватися вже по 30,42 грн/$. Так, у 2020 році середній курс складе 30,9 грн/$ (в грудні – 32 грн/$), в 2021-му долар може подорожчати до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в кінці періоду).

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