Долар стрімко дорожчає в усьому світі: що чекає Україну і скільки коштуватиме

Курс гривні щодо долара утримує стабільність, водночас більшість валют розвинених країн стрімко дешевшає. Вже незабаром "американець" в Україні може наблизиться до нової позначки: і від 24,4 грн/$ дійде до психологічної межі в 25 грн/$.

Детальніше про те, чого українцям чекати від курсу долара – читайте у матеріалі OBOZREVATEL.

Прогноз валют: що буде з курсом

Валютний ринок України взяв невелику паузу після приїзду місії МВФ. І хоча кредит Фонду сам по собі не є необхідністю, співпраця з ним підвищує інвестиційну привабливість, зазначає аналітик Андрій Шевчишин.

"На світових ринках долар США продовжує зростати, оскільки інвестори на тлі ризиків глобальної пандемії короновірусу і падіння та гальмування світових економік поспішають піти в безпечні активи. Під сильним тиском перебувають європейські валюти, що іще більше погіршує конкурентоспроможність українських товарів на європейському ринку", – зазначає аналітик.

Експерт прогнозує: в найближчій перспективі гривня продовжить демонструвати волатильність зі спробами ослаблення, що дозволить їй вийти з коридору 24,4-24,5 грн/$.

Колега Шевчішина Вадим Іосуб додає: незначна і різноспрямована зміна курсів свідчить про те, що валюта знайшла своє рівновагу поблизу поточних рівнів.

"Характерно, що ця стабільність гривні демонструється тоді, коли більшість валют розвинених країн щодо долара падають. Так, євро опустився щодо долара до рівнів весни 2017 року. А австралійський долар взагалі впав до 11-річних мінімумів", – зазначає експерт.

На найближчий тиждень Іосуб прогнозує: долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 24,4-24,5 грн, а готівковий долар у банках – близько 24,2/24,4 грн. "Березень, найімовірніше, долар проведе в діапазоні 24-25 грн, причому тяжітиме до середини цього коридору", – додає аналітик.

До чого призводить сильна гривня

У Нацбанку зазначають: низький курс долара дозволяє знизити інфляцію. Водночас у Рахунковій палаті додають: через те, що в макропрогнозі записали зовсім інші цифри і на їхній підставі верстали бюджет, така ситуація призвела до зриву бюджету.

"Вирішальний вплив на стрімке уповільнення інфляції мало зміцнення курсу гривні завдяки профіциту іноземної валюти на ринку, який спостерігався протягом переважної частини минулого року. У свою чергу, розширення пропозиції валюти було обумовлено високими обсягами продажів валютного виторгу експортерами і живим інтересом іноземних інвесторів до гривневими облігаціями уряду", – йдеться в інфляційному звіті.

Вартість валюти відбивається на всіх українцях, навіть якщо вони не бувають за кордоном і жодного разу в житті не тримали в руках купюри із зображенням американських президентів.

Нерухомість. Весь вторинний ринок нерухомості закріплений в доларах. І хоча за законом угоди можна проводити тільки у гривні, продавці спочатку називають цінник у валюті. Для прикладу, квартиру за $30 тисяч у квітні минулого року можна було купити за 840 тисяч гривень, а зараз – всього за 735 тисяч. Економія складе 105 тисяч гривень.

Імпорт. Приблизно п'ята частина споживчого кошика українця – імпортна продукція. Мийні засоби, фрукти, овочі, борошняні вироби і навіть сало купують за кордоном. І витрачають на це долари, тому й ціни відображаються у валюті. Ревальвація дозволяє знижувати ціни в магазинах. Отже, така тенденція також дозволяє знизити загальний рівень інфляції в країні.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!