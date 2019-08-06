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Долар різко розвернувся: аналітик назвав нову вартість в Україні

1.8т Читати матеріал російською

В Україні курс долара до 12 серпня може зрости на різних сегментах ринку до 25,8/26,2 грн/$ (станом на 6 серпня – 25,5 грн/$).

Такий прогноз OBOZREVATEL озвучив аналітик Вадим Іосуб. "Цього тижня ми очікуємо зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,2 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 25,8/26,2 грн", – прогнозує експерт.

Курс долара в Україні

Курс долара в Україні

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Відзначимо, долар уже розвернувся, перейшовши від падіння до зростання. Американська валюта подорожчала до гривні на всіх сегментах валютного ринку на 0,4-2,0%. Триває дискусія про можливість і необхідність втручання в курсоутворення. У п'ятницю до неї підключився директор департаменту відкритих ринків НБУ Сергій Пономаренко. Він нагадав, що в Україні – плаваючий, а не фіксований курс гривні. За його словами, "у нас немає такої тактики, щоб захищати якусь цифру, припустимо, не дати гривні зміцнитися більше 25 грн за $1 або не дати гривні ослабнути більше 30 грн за $1. У цьому і є суть плаваючого курсу, він змінюється під впливом попиту та пропозиції".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у 2019 році середній курс долара становитиме 29,08 грн/$, йдеться в опублікованому Міністерством економічного розвитку й торгівлі консенсус-прогнозі.

Водночас у грудні американська валюта продаватиметься вже по 30,42 грн/$. Так, у 2020 році середній курс буде 30,9 грн/$ (у грудні — 32 грн/$), у 2021-му долар може подорожчати до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ у кінці періоду).

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Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
долар гривня курс валют
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