Долар різко подорожчає, а ціни зростуть: чого чекати українцям від кардинального рішення НБУ

В Україні значно подорожчає долар, знизяться ціни на кредити і ставки на депозити. Все це може стати наслідком різкого зниження облікової ставки Нацбанку – з 13,5% до 11%. Це рекордна за п'ять років зміна. Більше того, до кінця 2020-го ставка складе 7%, обіцяють в НБУ.
До чого призведе нове рішення і чого від нього чекати – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.
На що вплине облікова ставка?
Облікова ставка – вартість грошей в економіці. Грубо кажучи, це той відсоток, під який НБУ кредитує банки. Також від цього показника залежить і ціна на боргові державні папери – ОВДП (облігації внутрішньої держпозики).
До чого призведе низька облікова ставка:
знизяться ставки на ОВДП;
долар може подорожчати;
ставки на кредити і депозити – знизяться;
прискориться зростання цін.
У 2019-му саме високі ставки на ОВДП призвели до рекордного зміцнення гривні. Цього ж року нова політика Нацбанку ситуацію змінить. Якщо облікову ставку продовжать знижувати, прибутковість від наших боргових паперів впаде і бажаючих їх купити стане менше. Іноземці не будуть продавати долари для покупки облігацій, пропозиція валюти знизиться і курс піде вгору.
"Зараз таке рішення Національного банку – відповідь на звинувачення як з боку Наглядової ради НБУ, так і з боку експортерів. Ми в минулому році мали надміцну гривню, але не змогли виконати бюджет країни. Зараз же нова монетарна політика дозволить здешевити папери і підштовхне зростання долара", – відзначає фінансовий аналітик Володимир Мазуренко.
Як ставка вплине на курс долара
Крім того, чим менша облікова ставка, тим нижчі ставки на депозити і кредити. Це призводить до того, що більше українців беруть гроші в борг у банках, а ті, у кого є вільні кошти, швидше інвестують їх у бізнес, а не купують ОВДП або відкривають депозит.
Облікову ставку продовжать знижувати
Національний банк прогнозує зниження облікової ставки до 7% на кінець 2020-го завдяки швидкому поліпшенню макроекономічної ситуації в країні. Насамперед, мова йде про стабільну інфляцію.
У НБУ нагадали, що за підсумками 2019 року інфляція склала 4,1%. Це найнижчий рівень за останні шість років. Очікується, що в 2020 році інфляція складе нижче цільового діапазону в 5% (± 1 процентний пункт), але повернеться в його межі в кінці року.
"Уповільнення інфляції, за оцінками НБУ, триває. Починаючи з січня і протягом більшої частини року вона буде нижча цільового діапазону 5% ± 1 п. п. Однак вона прискориться в IV кварталі і складе 4,8% за підсумками 2020 року", – йдеться в прогнозі НБУ.
У регуляторі очікують, що ВВП України в 2020 році зросте на 3,9%, а в усі наступні буде підвищуватися на 4%. Нагадаємо, в 2019 році ВВП виріс на 3,3%.
"Основним припущенням макроекономічного прогнозу залишається подальша співпраця з МВФ. Ключовим ризиком для реалізації цього макропрогнозу Національний банк, як і раніше, бачить відстрочки укладення нової програми співпраці з МВФ", – йдеться у повідомленні.
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