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30 січня • оновлено в 19:19
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Долар різко подорожчає, а ціни зростуть: чого чекати українцям від кардинального рішення НБУ

4.1т
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В Україні значно подорожчає долар, знизяться ціни на кредити і ставки на депозити. Все це може стати наслідком різкого зниження облікової ставки Нацбанку – з 13,5% до 11%. Це рекордна за п'ять років зміна. Більше того, до кінця 2020-го ставка складе 7%, обіцяють в НБУ.

До чого призведе нове рішення і чого від нього чекати – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

На що вплине облікова ставка?

Облікова ставка – вартість грошей в економіці. Грубо кажучи, це той відсоток, під який НБУ кредитує банки. Також від цього показника залежить і ціна на боргові державні папери – ОВДП (облігації внутрішньої держпозики).

До чого призведе низька облікова ставка:

  • знизяться ставки на ОВДП;

  • долар може подорожчати;

  • ставки на кредити і депозити – знизяться;

  • прискориться зростання цін.

Долар різко подорожчає, а ціни зростуть: чого чекати українцям від кардинального рішення НБУ

У 2019-му саме високі ставки на ОВДП призвели до рекордного зміцнення гривні. Цього ж року нова політика Нацбанку ситуацію змінить. Якщо облікову ставку продовжать знижувати, прибутковість від наших боргових паперів впаде і бажаючих їх купити стане менше. Іноземці не будуть продавати долари для покупки облігацій, пропозиція валюти знизиться і курс піде вгору.

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"Зараз таке рішення Національного банку – відповідь на звинувачення як з боку Наглядової ради НБУ, так і з боку експортерів. Ми в минулому році мали надміцну гривню, але не змогли виконати бюджет країни. Зараз же нова монетарна політика дозволить здешевити папери і підштовхне зростання долара", – відзначає фінансовий аналітик Володимир Мазуренко.

Як ставка вплине на курс долара

Як ставка вплине на курс долара

Крім того, чим менша облікова ставка, тим нижчі ставки на депозити і кредити. Це призводить до того, що більше українців беруть гроші в борг у банках, а ті, у кого є вільні кошти, швидше інвестують їх у бізнес, а не купують ОВДП або відкривають депозит.

Облікову ставку продовжать знижувати

Національний банк прогнозує зниження облікової ставки до 7% на кінець 2020-го завдяки швидкому поліпшенню макроекономічної ситуації в країні. Насамперед, мова йде про стабільну інфляцію.

У НБУ нагадали, що за підсумками 2019 року інфляція склала 4,1%. Це найнижчий рівень за останні шість років. Очікується, що в 2020 році інфляція складе нижче цільового діапазону в 5% (± 1 процентний пункт), але повернеться в його межі в кінці року.

Долар різко подорожчає, а ціни зростуть: чого чекати українцям від кардинального рішення НБУ

"Уповільнення інфляції, за оцінками НБУ, триває. Починаючи з січня і протягом більшої частини року вона буде нижча цільового діапазону 5% ± 1 п. п. Однак вона прискориться в IV кварталі і складе 4,8% за підсумками 2020 року", – йдеться в прогнозі НБУ.

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У регуляторі очікують, що ВВП України в 2020 році зросте на 3,9%, а в усі наступні буде підвищуватися на 4%. Нагадаємо, в 2019 році ВВП виріс на 3,3%.

"Основним припущенням макроекономічного прогнозу залишається подальша співпраця з МВФ. Ключовим ризиком для реалізації цього макропрогнозу Національний банк, як і раніше, бачить відстрочки укладення нової програми співпраці з МВФ", – йдеться у повідомленні.

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Автор
Олександр Литвин Олександр Литвин
Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
гривня долар курс валют
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Всем украинцам в обязательном порядке перечитать "Сказку о золотой рыбке" А.С. Пушкина. Очень поучительно и жизненно!
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
_______ Экономика Российской Федерации, которая еще несколько лет назад находилась в кризисе из-за западных санкций, сейчас стала наиболее стабильной, чем когда-либо по многим показателям. Об этом в четверг, 30 января, сообщила газета Financial Times, ссылаясь на экспертов. «Аналитики утверждают, что Москве следует теперь больше опасаться снятия ограничений, чем введения дополнительных» Такая ситуация, констатирует издание, стала результатом проведения «разумной финансовой политики, экономической адаптации за годы действия западных ограничений, а также большой удачи». Результаты такого курса, по мнению британских экспертов, впечатляют. Государственный долг в РФ составляет около 15% от ВВП. Средний аналогичный показатель по ЕС достигает 80%, подчеркивает Financial Times._________.
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Dell Alex
Dell Alex
Типичный ОБоз )) В заголовке "Доллар резко подорожает", в тексте "доллар может подорожать" )))))))))) Ни цифр, ничего. И очередные эксперДы ))
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