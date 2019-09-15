Долар проб'є рекордну позначку: аналітики озвучили прогнози для гривні

В Україні курс долара до кінця вересня може опуститися до рекордної за три роки позначки. Аналітики прогнозують: при кращому сценарії долар в найближчий тиждень дістанеться до позначки в 24,5 грн/$.

Про те, що буде з курсом долара найближчим часом – в матеріалі OBOZREVATEL.

Долар опуститися до нової позначки

Американська валюта знизилася до рівнів, на яких останнього разу торгувалася в другій половині липня 2016 року, понад три роки тому. Якщо НБУ не наростить обсяги інтервенцій з купівлі валюти, гривня продовжить своє зміцнення, пояснює аналітик Вадим Іосуб.

"На найближчий тиждень ми очікуємо зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 24,5 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 24,4/24,7 грн", – прогнозує експерт.

З такою ж оцінкою погоджуються і колеги Іосуба. Наприклад, керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин вважає, що гривня може ще підрости і найближчим часом буде торгуватися поблизу рівня 24,9 грн.

"Позитивна динаміка гривні спостерігається на тлі повідомлень про те, що Кабінет міністрів України приступив до переговорів з місією Міжнародного валютного фонду. Планується, що вона пробуде в країні до 24 вересня і оцінить виконання Україною вимог для отримання чергового кредитного траншу по вже наявній програмі, а також сторони проведуть переговори про нове кредитування", – відзначає експерт.

Більш сміливі прогнози озвучив фінансовий аналітик Володимир Мазуренко. Він вважає, що покупка на готівковому ринку вже в найближчі дні може опуститися до 24,3 грн/$, а продаж – на 25-30 коп./$ вище.

"Бачимо, що зараз гривня росте на тлі кількох чинників. Перший – сформувався Кабмін, який озвучив цілком позитивні для інвесторів заяви. Наприклад, про відкриття ринку землі. Другий – зміцнюються позитивні очікування на тлі переговорів з МВФ", – пояснює аналітик.

Найближчим часом варто очікувати коливання поблизу поточних оцінок 25-25,2 грн / $

Тільки на минулому тижні помітно знизився до гривні на всіх сегментах валютного ринку на 1,2-1,4%, і всі курси, крім продажу на готівковому ринку, виявилися нижче 25 грн.

Що повинне подешевшати разом з доларом

Чим дешевший долар, тим менший прибуток від валютних надходжень. З одного боку, це кошти, які отримують компанії в валюті, а з іншого – бюджетні надходження. Частина акцизів зафіксована в євро. Водночас курс євро в Україні формується від залежності євро/долар, а ось сам долар – вже на ринкових умовах.

Тому чим дешевший долар, тим менше отримує український бюджет. Правда, заразом знижуються і суми, які потрібно витрачати на обслуговування і погашення зовнішнього боргу.

Чому дешевшає долар

інвестори сприймають Україну як країну для швидкого заробітку (через високі ставки на цінні папери і жорстку монетарну політику НБУ);

економіка показала рекордне за останні роки зростання в другому кварталі 2019-го (на 4,6% порівняно з аналогічним періодом минулого року);

політична стабільність, готовність продовжити співпрацю з МВФ.

У результаті зміцнення гривні й активних дій НБУ з викупу іноземної валюти, золотовалютні резерви зросли до $21 млрд, яких достатньо для проходження пікових виплат у вересні й у першій половині 2020 року. Водночас якщо Україна отримає наступний транш кредиту МВФ, ризики будуть зняті.

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