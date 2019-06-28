Долар проб'є психологічну позначку: прогноз аналітика

Курс долара в Україні до 5 липня на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,0 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 25,8/26,1 грн.

Такий прогноз OBOZREVATEL озвучив старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб. "На найближчий тиждень ми очікуємо помірного зниження долара до гривні", – прогнозує експерт.

"Гривня стійко зміцнюється з початку місяця, і в найближчому майбутньому долар може опуститися нижче 26 грн. Багато банків купують гривню вже дешевше за цю позначку. Однак подальше зниження долара буде залежати від операцій НБУ на валютному ринку. Якщо регулятор наростить покупку валюти в резерви поблизу 26 грн, долар може затриматися на цьому рубежі і нижче не піти", – відзначає експерт.

Курс долара в Україні оглядач

За 7 днів долар знизився до гривні на всіх сегментах валютного ринку на 0,6-0,8%. Так, з минулого четверга офіційний курс долара США, встановлений НБУ, знизився з 26,33 грн до 26,17 грн (-0,6%). Попит / пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час знизилися з 26,31 / 26,34 до 26,15 / 26,17 (-0,6%). Середні курси купівлі / продажу готівкового долара в банках за тиждень знизилися з 26,22 / 26,47 до 26,01 / 26,27 (-0,8%). При цьому спред між середньою покупкою і середньої продажем зберігся на рівні 1,0%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в 2019 році середній курс долара складе 29,08 грн/$, йдеться в опублікованому Міністерством економічного розвитку і торгівлі консенсус-прогнозі.

При цьому в грудні американська валюта буде продаватися вже по 30,42 грн / $. Так, в 2020 році середній курс складе 30,9 грн/$ (в грудні – 32 грн/$), в 2021-м долар може подорожчати до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в кінці періоду).

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