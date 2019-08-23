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Долар проб'є психологічну позначку: чого чекати українцям

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В Україні курс долара до кінця серпня може опуститися нижче відмітки в 25 грн/$ і зафіксуватися близько 24,9 грн/$ (станом на 23 серпня – 25,1 грн/$).

Такий прогноз OBOZREVATEL озвучив старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб. "На найближчий тиждень ми очікуємо помірного зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 24,9 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 24,8/25,1 грн", – відзначає аналітик.

Курс долара в Україні

Курс долара в Україні

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Так, з минулого четверга офіційний курс долара США, встановлений НБУ, знизився з 25,25 грн до 25,20 грн (-0,2%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час знизилися з 25,15/25,19 до 25,03/25,07 (-0,5%).

"Долар плавно, але стійко знижується з минулого четверга, 15 серпня, і серйозним чином перевіряє на міцність рівень 25 грн. Цей рубіж оборони вже дає слабину. Середній курс покупки долара в банках вже опустився трохи нижче нього", – відзначає експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у 2019 році середній курс долара становитиме 29,08 грн/$, йдеться в опублікованому Міністерством економічного розвитку й торгівлі консенсус-прогнозі.

Водночас у грудні американська валюта продаватиметься вже по 30,42 грн/$. Так, у 2020 році середній курс буде 30,9 грн/$ (у грудні – 32 грн/$), у 2021-му долар може подорожчати до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ у кінці періоду).

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Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
курс валют долар гривня
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