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2 березня • оновлено в 00:35
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Долар проб'є психологічну позначку: аналітик озвучив прогноз для українців

2.9т
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В Україні курс долара вже в березні зросте приблизно на 50 коп. і проб'є психологічну позначку в 25 грн/$.

Такий прогноз OBOZREVATEL озвучив аналітик Володимир Мазуренко. За його словами, серед основних причин: зниження попиту на українські облігації внутрішньої держпозики (ОВДП), можливі кадрові перестановки в Кабміні, що також впливає на інвесторів, і зниження цін на міжнародних ринках.

Долар проб'є психологічну позначку: аналітик озвучив прогноз для українців

"У березні традиційно триває період девальвації. Опалювальний сезон, низькі ціни на світових ринках на продукцію, яку ми традиційно експортуємо. В сумі все це призведе до того, що курс подолає знакову позначку в 25 грн", – прогнозує Мазуренко.

Тим часом, глобальні інвестори пережили черговий обвал на фондових ринках через коронавіурса і їхні настрої погіршуються ще більше. Побоювання світової пандемії і економічної рецесії призводять до відтоку капіталу з ринків, що розвиваються в тихі гавані.

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Напередодні також обвалилися ціни на зерно, енергоресурси і промислові метали. Таким чином, Україна як і інші ринки буде під прицілом спекулянтів, які будуть виводити свої інвестиції або, як мінімум, зупинять нові вливання.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
долар курс валют
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