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14 грудня • оновлено в 11:51
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Долар по 50 гривень: з'явився загрозливий прогноз на 2020 рік

5.1т
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Курс долара в Україні у 2020 році може переступити позначку в 30 або навіть 50 грн. У суботу, 14 грудня, американська валюта в банках варто 23,60 грн/$.

Такий прогноз дав кандидат економічних наук Олександр Хмелевський, передає "РБК-Україна". За його словами, незважаючи на те, що курс поступово наближається до позначки в 20 грн/$, в 2020 році треба бути готовим до падіння гривні.

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За словами експерта, на те, що курси долара і євро почнуть зростати, вказують кілька моментів.

"Одним із факторів Хмелевський називає дефіцит торгового балансу більш ніж в $11 млрд. Також експерт прогнозує відтік інвестицій з України. Крім того, на курс гривні негативно вплине те, що у 2020 році держава повинна буде повернути кредиторам близько 5 мільярдів доларів", – сказано в публікації

Також, за словами Хмелевського, наступного року може початися світова фінансова криза. Також не виключає експерт і можливості політичної кризи в Україні.

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Курс валют

Курс валют

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Національний банк України в п'ятницю, 13 грудня, зафіксував офіційний курс гривні по відношенню до долара на позначці 23,56 грн/$. Це є максимальним значенням за період з січня 2016 року.

  • Міжнародний валютний фонд прогнозував, що до кінця 2019 року долар коштуватиме в середньому 26,75 грн/$.

  • У 2020 році МВФ очікує, що гривня "просяде" до 27,72 грн/$, а у 2021 році коштуватиме 28,7 грн/$.

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
курс валют долар
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Любителям ЗеСопли эти предсказания не страшны ! Писюанист пообещал что будет каждому из них по 4К баксов платить
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Кныш Алексей
Кныш Алексей
В следующем году заработает рынок земли.Это принесёт дополнительно десятки миллиардов долларов в украинскую экономику.
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0
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Иванов Сергей - очень точный и реалистичный прогноз!
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Иванов Сергей
Иванов Сергей
Кныш Алексей, Это принесёт пиздец Окраине .....
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Кабиров Айрат
Кабиров Айрат
Слава Майдану! -вздохнули Крымчане.
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