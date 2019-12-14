Курс долара в Україні у 2020 році може переступити позначку в 30 або навіть 50 грн. У суботу, 14 грудня, американська валюта в банках варто 23,60 грн/$.

Такий прогноз дав кандидат економічних наук Олександр Хмелевський, передає "РБК-Україна". За його словами, незважаючи на те, що курс поступово наближається до позначки в 20 грн/$, в 2020 році треба бути готовим до падіння гривні.

За словами експерта, на те, що курси долара і євро почнуть зростати, вказують кілька моментів.

"Одним із факторів Хмелевський називає дефіцит торгового балансу більш ніж в $11 млрд. Також експерт прогнозує відтік інвестицій з України. Крім того, на курс гривні негативно вплине те, що у 2020 році держава повинна буде повернути кредиторам близько 5 мільярдів доларів", – сказано в публікації

Також, за словами Хмелевського, наступного року може початися світова фінансова криза. Також не виключає експерт і можливості політичної кризи в Україні.

Курс валют

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Національний банк України в п'ятницю, 13 грудня, зафіксував офіційний курс гривні по відношенню до долара на позначці 23,56 грн/$. Це є максимальним значенням за період з січня 2016 року.

Міжнародний валютний фонд прогнозував, що до кінця 2019 року долар коштуватиме в середньому 26,75 грн/$.

У 2020 році МВФ очікує, що гривня "просяде" до 27,72 грн/$, а у 2021 році коштуватиме 28,7 грн/$.

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