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Долар опустився до психологічної позначки: опубліковано новий курс валют

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В Україні курс долара 2 липня в банківських установах склав 26,00/26,23 грн/$ при цьому довідкова вартість валюти за даними НБУ досягла 26,2 грн/$.

Про це йдеться в показниках валютного ринку, опублікованих на сайті регулятора. З 1 липня гривня зміцнилася на 2-3 коп./$ в банківських установи, а з 24 червня – більш ніж на 10 коп. При цьому довідковий курс долара збільшився на 2 коп./$.

Курс долара в Україні

Курс долара в Україні

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Долар трохи подорожчав щодо гривні: опубліковано курс

Аналітики позитивно оцінюють прогнози курсу як мінімум до кінця місяця. Головна причина – сезонний фактор. Влітку традиційно зростають валютні виручки експортерів. Крім того, сприятлива ситуація для України склалася і на світових сировинних ринках.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в 2019 році середній курс долара складе 29,08 грн/$, йдеться в опублікованому Міністерством економічного розвитку і торгівлі консенсус-прогнозі.

При цьому в грудні американська валюта буде продаватися вже по 30,42 грн / $. Так, в 2020 році середній курс складе 30,9 грн/$ (в грудні – 32 грн/$), в 2021-м долар може подорожчати до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в кінці періоду).

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Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
курс валютдоларгривня
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