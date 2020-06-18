Долар може впасти на 40%: що чекає українців і які прогнози

Частина економістів прогнозує значне падіння долара вже протягом найближчих кількох років. Американська валюта ризикує втратити свою позицію в світі, і якщо це трапиться різко, імпорт в Україні може значно подорожчати.

Про те, чому долар опинився під загрозою та чому це важливо – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Долар може обвалитися: чому й коли

"Падіння долара неминуче", – ошелешив своєю заявою старший науковий співробітник Єльського університету й один із найбільш шанованих економістів сучасності Стівен Роуч. Він вважає, що американська валюта втратить у ціні приблизно 35%. Такі оцінки можна було чути й раніше, але зараз їх озвучують не лише сміливі футурологи, а й визнані економісти.

"Економіка США довго страждала від значного макроекономічного дисбалансу, а саме – дуже низького рівня внутрішніх заощаджень і хронічного дефіциту рахунку поточних операцій", – заявив Роуч кілька днів тому в ефірі CNBC.

Уже в перспективі одного-двох років економіст очікує на потужне й неминуче падіння. Чому це справді може здійснитися:

долар значно переоцінений;

інші країни поступово відвойовують позицію резервної валюти;

у США величезний дефіцит рахунку поточних операцій і держборг, що зростає.

Курс долара впаде

В одному зі своїх звітів експерти Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) також зазначили, що майбутнє курсу долара сумнівне. "Євро та юань набудуть такої ж важливості, що й долар США. Вони все більшою мірою відповідають світовому попиту на резервні валюти та безпечні активи", – йдеться в документі.

Гендиректор компанії AG Bisset Associates LLC Ульф Ліндал (впливовий американський фінансист) також спрогнозував падіння долара приблизно на 40%; щоправда, такі оцінки він озвучив ще 2018-го, практично за кілька років до Роуча. З доповіддю Ліндала можна ознайомитися тут.

Ліндал вивчив коливання американської валюти з 1970 року. Виявилося, що кожні 14-16 років спостерігається падіння курсу на 35-48%. Новий цикл зниження, вважає гендиректор AG Bisset Associates LLC, почався ще торік, а закінчиться за чотири роки. Тоді "американець" опуститься до максимально низької точки.

"Сьогоднішнє недооцінювання євро, стерлінга та єни щодо долара вказує на те, що 15-річний цикл, який почався 2017 року, розвиватиметься й надалі. Ці валюти повинні тепер значно піднятися, щоб усунути їхнє значне недооцінювання й стати дорогими й переоціненими", – пише Ліндал.

Що чекає українців

Зараз у євро куди більше складнощів, ніж у долара, розповідає OBOZREVATEL економіст Міжнародного центру перспективних досліджень Єгор Киян. "Долар зараз почувається краще, ніж євро. Ми бачимо, що з євро поки що все гаразд, але світова економіка сповільнилася. Питання в тому, як ЄС і США триматимуть свої курси. Якщо США – єдина ціла країна, то в єврозоні різні економіки з різними політиками", – розповідає економіст.

Pixabay Курс долара може впасти, впевнені економісти

Киян вважає що різкого падіння курсу долара очікувати не варто, а ось плавне зниження цілком можливе. У такому разі це може вплинути й на Україну. "Усі вірять у долар, і це, зокрема, підтримує його вартість. Євро менш поширене, але якщо буде конкурент долара – зараз, наприклад, тривають розмови про зростання ролі однієї з азійських валют", – говорить Киян.

Плавне зниження долара практично ніяк не вплине на ситуацію в Україні, а якщо американська валюта різко впаде, то для нас значно подорожчає імпорт. Той товар, який зараз коштує, припустімо, 700 доларів, може зрости в ціні до 900 доларів. Згодом і ця ситуація нормалізується, оскільки більше почнуть заробляти українські експортери, побільшає валюти в країні.

Головне ж: якщо Україна посяде своє місце на міжнародному ринку (і бажано не в сировинному сегменті, а серед товарів із високою доданою вартістю), то будь-які коливання зовнішніх валют не матимуть згубного впливу на нашу економіку.