Долар через відставку голови НБУ злетить? Як і чому Смолія 'обрізали' з посади

Керівника НБУ Якова Смолія витиснули з посади, його роботу розкритикував президент Володимир Зеленський, а голова Ради Нацбанку Богдан Данилишин, підтримуючи позицію Банкової, вирішив залишити регулятора без заступників.

І хоча за законом Яків Васильович міг бути на своєму посту до 2025-го, він несподівано вирішив здатися та пізно ввечері 1 липня зробив публічну заяву. Мовляв, під таким тиском працювати не може.

Про те, до чого призведе відставка Смолія, хто може посісти його місце та як це позначиться на українцях – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Смолій проти всіх: як "зачавили" голову НБУ

Є три причини для рішення Смолія. Перша – Зеленський не задоволений НБУ. Зараз Національний банк дотримується позиції: головне – утримати інфляцію. Друкувати гроші, щоб розігнати економіку, регулятор не погоджується, а облікову ставку знижує повільніше, ніж того хочуть в Офісі президента.

Хоча Смолій і повинен звітувати перед президентом і Радою, Зеленський за законом звільнити його не міг.

Друга – голова Ради НБУ саботував кадрову політику Смолія. Контракти із заступниками голови Нацбанку закінчуються, щоб їх перепризначити, потрібна згода Ради. Нею керує Богдан Данилишин, який категорично не згоден із політикою Смолія, а за інформацією OBOZREVATEL, і сам розраховує посісти його місце.

Відразу після того, як Рада НБУ відмовилася перепризначати заступника голови Олега Чурія, Яків Михайлович і оголосив про відставку. Трапилося це пізно ввечері 1 липня, без обговорень із президентом і будь-яких консультацій.

Яків Смолій піде у відставку НБУ

Третя – Смолій втомився. Наближені до НБУ джерела розповідають: фактично головою Нацбанку є його заступниця Катерина Рожкова. Вона відвідує навіть ті наради, на яких обговорюються не її питання (відповідає за банківський нагляд). Також Рожкова презентувала звіт перед Радою, хоча робити це мав Смолій.

Якову Васильовичу майже 60 років, він досяг успіхів у всіх сферах життя, накопичив величезні заощадження (тільки в банках у нього зберігається понад 5 млн грн і майже 4 млн доларів). Він міг би боротися й далі, але не захотів.

Колишній член Ради НБУ Василь Горбаль розповідає OBOZREVATEL, що рішення Смолія було, найімовірніше, емоційним, він стикався і з тяжчими проблемами.

Долар буде за 40? Що тепер чекає українців

Курс долара залишиться стабільним. Відразу після новини про відставку очільника НБУ низка експертів і політиків озвучила невтішний прогноз, мовляв, гривня почне стрімко дешевшати, а незалежність НБУ закінчилася.

А втім, в Україні вже тривалий час Нацбанк не встановлює вартості долара. Він усього лише скуповує надлишки валюти, щоб гривня різко не зміцнювалася, і продає валюту, коли її немає, щоб гривня різко не падала. Тобто єдине завдання – уникнути різких коливань.

"Я бачу під копірку ті ж тексти, пости, які публікувалися під час президентських виборів. І тоді писали, що якщо Зеленський виграє, то буде курс і 40, і 100 грн. Кадрові зміни не призведуть до потрясінь на ринках. Навпаки – якщо новий голова добре комунікуватиме з суспільством та експертами, питань стане менше", – заявив Горбаль.

Зростання цін може пришвидшитися. В Офісі президента хочуть, щоб новий керівник виконував насамперед їхню програму. Мовляв, годі утримувати інфляцію, потрібно розганяти економіку, знижувати облікову ставку, щоб подешевшали кредити, а друкарський верстат (емісія) в окремих випадках може вмикатися активніше – вистачить сушити економіку.

Якщо новий керівник НБУ погодиться з такими вимогами, вже найближчим часом в Україні може спостерігатися пришвидшення інфляції.

"Наша позиція чітка – це дуже поганий сигнал для політикуму, який почув, що незалежних органів при Банковій у нас бути не може. Ця позиція може поширитися і на НАБУ, Конституційний суд. У нас уже всі вивчили, що НБУ має бути незалежним. Курс може різко зростати в разі призначення непрофесійного керівництва, може бути емісія та інфляція", – розповідає OBOZREVATEL представник "Голосу" Ярослав Железняк.

Хто обійме посаду Смолія

Зараз Офіс президента ухвалює остаточне рішення щодо того, хто посяде крісло голови Нацбанку. За різними даними, є приблизно десяток кандидатур, з кожним з яких проведуть співбесіду. Розглядаються, зокрема, і колишній міністр розвитку економіки Тимофій Милованов, ексглава управління з питань економічної політики Адміністрації президента України Роман Жуковський. Про деяких із кандидатів читайте докладніше нижче.

Кирило Шевченко

Кирило Шевченко претендує на посаду голови НБУ (kirillshevchenko.com)

Голова правління Укргазбанку Кирило Шевченко – один з основних претендентів на крісло Смолія, розповідають OBOZREVATEL кілька непов'язаних між собою народних депутатів. У нього є необхідна кваліфікація, він працював у Ощадбанку, в Державній іпотечній установі. Не має політичного минулого, а його роботу позитивно оцінюють у банківському секторі.

Богдан Данилишин

Богдан Данилишин хоче очолити НБУ 5.ua

Чинний голова Ради НБУ Богдан Данилишин з'явився на політичній арені 2007-го: під час другого прем'єрства Юлії Тимошенко його призначили міністром економічного розвитку. На своїй посаді пропрацював три роки.

Його конфлікт зі Смолієм – одна із основних причин, через яку останній написав заяву про звільнення. Докладніше про біографію та погляди Данилишина можна прочитати тут.

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Олена Щербакова працює в Раді НБУ thepage.ua

Олена Щербакова – чинна членкиня Ради Нацбанку. Саме призначення відбувалося з порушеннями – кандидатів від парламенту (до яких належить і Щербакова) не обговорили як слід на засіданні парламентського комітету.

У МВФ вже висловлювали своє невдоволення Щербаковою через її зв'язки з "одним із державних банків" – йдеться про ПриватБанк. Водночас сама банкірка вже встигла потоваришувати з командою глави держави та вирватися вперед серед кандидатів на роль голови Нацбанку.

Володимир Лавренчук

Володимир Лавренчук може стати головою НБУ delo.ua

Колишній голова правління "Райффайзен Банку Аваль" Владислав Лавренчук, як і Данилишин, розглядався на посаду керівника Нацбанку ще 2017-го, але тоді вибрали Смолія. Кандидатуру Лавренчука позитивно оцінюють і учасники ринку, і міжнародні партнери (зокрема ЄБРР). Лавренчук має досвід роботи заступником голови Ощадбанку, головою правління Укрінбанку.