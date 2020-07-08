Доходи Росії від продажу нафти впали майже втричі

Доходи Росії від продажу нафти в травні 2020 року через через нафтову війну впали в 2,7 рази в порівнянні з травнем минулого року – до $3,6 млрд.

При цьому продажі сировини e річному вимірі навіть було збільшено на 1%. Про це свідчать дані Федеральної митної служби (ФТС), говориться в публікації Агентства нафтогазової інформації.

Доходи Росії впали через зниження цін на нафту. "За даними Мінфіну РФ, середня ціна на нафту марки Urals, основний товар російського експорту, за травень зросла по відношенню до квітня на 70%, але виявилася в 2,3 рази меншою аналогічного показника минулого року, склавши $31,03 за барель. В травні 2019 року середня ціна Urals становила $70,93 за барель", – відзначають в публікації.

Згідно з даними ФТС, експорт нафти РФ в грошовому вираженні в травні по відношенню до "чорного квітня" 2020 року знизився на 19%, а у фізичному – на 11,7%.

В цілому за січень-травень експорт нафти знизився на 3,3% по відношенню до аналогічного періоду минулого року – до 104,44 млн тонн, а в грошовому вираженні – на 32,6%, до $33,677 млрд.

Як повідомляв OBOZREVATEL, виручка Росії від продажу нафти в квітні 2020 року впала більш ніж в два рази в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року.

Росія в травні виконала угоду ОПЕК+ по скороченню видобутку нафти на 95%. При тому, що угода була досягнута після тривалої цінової війни ще 13 квітня.