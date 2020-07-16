Доходи Росії від продажу газу упали вдвічі: підраховано збитки

Доходи "Газпрому" від експорту газу у другому кварталі 2020 року впали вдвічі порівняно з першим кварталом і в 2,6 рази у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року – до $3,5 млрд.

Це випливає з даних Федеральної митної служби РФ (ФМС) і Центрального банку РФ (ЦБ), сказано в публікації РБК.

У квітні - травні "Газпром" поставив за кордон 24 млрд куб. м газу, що на 21% менше, ніж за аналогічний період минулого року. А експортна ціна російського газу у травні впала нижче рівня рентабельності, до $94,4 за 1 тис. куб. м – майже вдвічі менше, ніж було у травні 2019 року ($183,87).

Це сталося через зниження попиту, викликаного пандемією коронавірусу, заповнення газових сховищ і потепління.

Очікують на нове падіння

Російські експерти вважають, що експорт газу в Європу за підсумками 2020 року впаде до 163 млрд куб. м в порівнянні з приблизно 200 млрд куб. м у 2018 – 2019 роках.

"Це можна порівняти з експортними обсягами, які "Газпром" демонстрував до 2015 року", – повідомив директор групи з природних ресурсів і сировинних товарів агентства Fitch Дмитро Маринченко.

За його оцінкою, середня експортна ціна у 2020 році може стати рекордно низькою за останні 15 років.

"Ми очікуємо, що вона складе близько $120 за 1 тис. куб. м. Для порівняння, у 2006 – 2009 роках середня експортна ціна була $294, а нижче $200 вона опускалася тільки у 2016 році. Поточний рівень цін на європейському ринку швидше відповідає цінам першої половини 2000-х років, коли середня ціна досягала $125 за 1 тис. куб. м", – пояснив експерт.

Директор з досліджень VYGON Consulting Марія Бєлова зазначила, що абсолютний антирекорд у експортних цін на газ з постачанням в далеке зарубіжжя і СНД спостерігався на піку падіння цін на нафту – у 1998-1999 роках. У 1998 році ціна газу становила $67,6 за 1 тис. куб. м.

Як повідомляв OBOZREVATEL, доходи Росії від продажу золота вперше в її історії перевищили надходження від експорту газу.