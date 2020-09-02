Доходи "Газпрому" різко впали: експерт пояснив, до чого це призведе у майбутньому

Доходи "Газпрому" різко впали: до чого це призведе в майбутньому.

Для російських компаній "Газпром" 2020-й рік може стати переломним і завершитися втратою статусу "сировинного зброї" Кремля.

Для цього є кілька передумов, вважає військово-політичний оглядач Олександр Коваленко в публікації на "Інформаційному спротиві".

"Падіння цін на енергоносії в світі, слабкий попит на "блакитне золото" після двох теплих зим і витіснення російської продукції конкурентами з Катару, США, Азербайджану та інших країн, призводить до того, що "народне надбання", "Газпром", не просто перетворюється на "народний тягар", обтяжений борговими зобов'язаннями, що перевищують $100 млрд, а й виживати зможе винятково за рахунок російського населення", – написав Коваленко.

Експерт навів у приклад опубліковану напередодні звітність "Газпрому" за I-й квартал 2020 року. Компанія на продажах природного газу заробила 1,387 мільярда рублів, що на 753 млн рублів менше, ніж за перше півріччя 2019 року.

"Куди цікавіше, що продажі газу всередині Росії на сьогодні з кожним разом стають все більш співставними з продажами газу за кордон. Зокрема, якщо в 2019 році "Газпромом" за I-й квартал було продано газу в Європу на 1,43 млрд рублів, то зараз цей показник склав 756 млн, або, майже в 2 рази менше. В свою чергу продажі газу всередині Росії для населення становлять 489 млн рублів", – зазначив експерт.

Він звернув увагу на співвідношення доходів "Газпрому" від продажів газу всередині країни і за кордон (в ЄС). У 2019 воно було 1 до 3, а зараз пропорція приблизно 1 до 1,5.

"Фактично, "Газпром" виходить на показник експорту, який можна порівняти з показником продажу газу населенню або, грубо кажучи, частка фінансових потоків в обороті російського "народного надбання" в повній мірі починає формуватися з народного капіталу. Ну хіба це не прекрасно, адже в частці капіталу "Газпрому" стає все менше нічим не підкріпленої, бездуховного іноземної валюти, а формуватися він буде виключно з надійною рублевої маси", – підсумував Коваленко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, втрати російського бюджету від падіння цін на нафту за підсумками першого півріччя склали 1,46 трлн рублів ( близько $19 млрд ).

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