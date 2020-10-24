Добудувати "Північний потік-2" заважає погода – "Газпром"

Добудувати "Північний потік-2", серед іншого, заважає погода і технічні характеристики судів і обладнання.

Про це в інтерв'ю корпоративному журналу заявила заступниця голови правління ПАТ "Газпром", генеральна директорка ТОВ "Газпром експорт" Олена Бурмістрова, передає РБК. "Терміни закінчення будівництва газопроводу залежать від безлічі факторів, включаючи технічні характеристики судів (зокрема й допоміжних) і обладнання, а також погодних умов у період проведення робіт на морській ділянці", – підкреслила Бурмістрова.

Вона зазначила, що для будівництва газопроводу отримано всі необхідні дозволи і нагадала, що датський регулятор на початку жовтня видав дозвіл на експлуатацію ділянки газопроводу, який проходить територією країни на шельфі.

"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виняткові економічні зони й територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проєкт оцінюється у 9,5 млрд євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 млн євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів – 4,75 млрд євро.

Президент Росії Володимир Путін заявляв, що газопровід зобов'язані ввести в експлуатацію на початку 2021 року. Зокрема, у "Газпрому" залишилося понад чотири місяці, щоб завершити амбітний проєкт.

Проєкт "Північного потоку-2" Інфографіка OBOZREVATEL

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