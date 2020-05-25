До Польщі прибув перший літак з українськими заробітчанами

24 травня до Варшави прибув перший чартерний авіарейс з українськими заробітчанами.

Про це повідомили у польській компанії з міжнародного працевлаштування Gremi Personal, яка спільно з МАУ організувала чартер, йдеться у публікації "Європейської правди".

Заробітчани полетіли до Польщі

178 громадян України, які були на борту літака, після прильоту вирушили на двотижневий карантин у карантині центри.

"Рейс був організований у зв'язку з великим запитом на робочу силу польських роботодавців, а також українців, які хочуть поїхати до Польщі на роботу", – зазначили у компанії.

Згідно з вимогою української влади, з усіма працівниками укладені довгострокові контракти на роботу в Польщі. Також вони забезпечені медичною страховкою, в тому числі на випадок захворювання COVID-19.

Цим же літаком у зворотному напрямку скористається МЗС України – для евакуації громадян додому.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не блокуватиме виїзд заробітчан за кордон, якщо країна, куди вони їдуть, надасть їм контракт на роботу хоча б на три місяці.

В Італії тимчасово узаконять мігрантів, які працюють у сфері сільського або домашнього господарства, не маючи дозволу на проживання.

У Польщі скасували обов'язковий 14-денний карантин для сезонних працівників.