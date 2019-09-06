"Влада" Криму пригрозила націоналізувати скандальний завод

Скандально відомий завод "Кримський титан" можуть націоналізувати за борги. Таку загрозу підприємство отримало від "влади" анексованого півострова.

"Глава" окупованого Криму Сергій Аксьонов зажадав від заводу, який отруює людей своїми викидами, виплатити борг у розмірі 1,8 млрд рублів. У соцмережах вже звернули увагу на це і згадують, що в Україні такого не було.

"Крим. Гоблін пригрозив заводу "Титан" в Армянську "націоналізацією", якщо завод не погасить борги в розмірі 1,8 млрд руб. До окупації підприємство було успішним із гарними зарплатами, без боргів і без кислотних викидів", – констатує в Twitter блогер КРИМський бандерівець.

Крым. Гоблин пригрозил заводу "Титан" в Армянске "национализацией", если завод не погасит долги в размере 1,8 млрд руб. До оккупации предприятие было успешным с хорошими зарплатами, без долгов и без кислотных выбросов https://t.co/TcyqDZuKHn — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) September 6, 2019

Завод пригрозили націоналізувати за борги

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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