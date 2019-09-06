"Влада" Криму пригрозила націоналізувати скандальний завод

Скандально відомий завод "Кримський титан" можуть націоналізувати за борги. Таку загрозу підприємство отримало від "влади" анексованого півострова.
"Глава" окупованого Криму Сергій Аксьонов зажадав від заводу, який отруює людей своїми викидами, виплатити борг у розмірі 1,8 млрд рублів. У соцмережах вже звернули увагу на це і згадують, що в Україні такого не було.
"Крим. Гоблін пригрозив заводу "Титан" в Армянську "націоналізацією", якщо завод не погасить борги в розмірі 1,8 млрд руб. До окупації підприємство було успішним із гарними зарплатами, без боргів і без кислотних викидів", – констатує в Twitter блогер КРИМський бандерівець.
Крым. Гоблин пригрозил заводу "Титан" в Армянске "национализацией", если завод не погасит долги в размере 1,8 млрд руб. До оккупации предприятие было успешным с хорошими зарплатами, без долгов и без кислотных выбросов https://t.co/TcyqDZuKHn— КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) September 6, 2019
Завод пригрозили націоналізувати за борги
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У 2018 році в Армянську трапився викид хімічних речовин із заводу "Кримський титан".
Раніше в місті розповідали, що запах кислоти витає в повітрі вже три роки поспіль, але в 2018-му ситуація стала набагато серйознішою.
Під час екологічної катастрофи в минулому році окупаційна "влада" була змушена евакуювати з накритого хімічним викидом міста дітей. Незабаром стало відомо, що "хіматака" з півострова дісталася і до материкової частини України.
13 вересня 2018-го ситуація з забрудненням повітря в околицях заводу українського олігарха Дмитра Фірташа "Кримський титан" погіршилася. Кримчани повідомили про нову хвилю "хімічної атаки", скаржачись на погане самопочуття.
14 вересня в місті ввели режим надзвичайної ситуації. Однак уже 23 числа його скасували.
У червні 2019-го місцеві жителі знову відчули симптоми, схожі на ті, які відчували при НП на "Кримському титані" в 2018 році.
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