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8 вересня • оновлено в 11:20
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"Влада" Криму пригрозила націоналізувати скандальний завод

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Скандально відомий завод "Кримський титан" можуть націоналізувати за борги. Таку загрозу підприємство отримало від "влади" анексованого півострова.

"Глава" окупованого Криму Сергій Аксьонов зажадав від заводу, який отруює людей своїми викидами, виплатити борг у розмірі 1,8 млрд рублів. У соцмережах вже звернули увагу на це і згадують, що в Україні такого не було.

"Крим. Гоблін пригрозив заводу "Титан" в Армянську "націоналізацією", якщо завод не погасить борги в розмірі 1,8 млрд руб. До окупації підприємство було успішним із гарними зарплатами, без боргів і без кислотних викидів", – констатує в Twitter блогер КРИМський бандерівець.

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Завод пригрозили націоналізувати за борги

Завод пригрозили націоналізувати за борги

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Анексія Криму
Особи
Сергій Аксьонов КРИМський бандерівець
Місце
Україна
Теги
Крим Кримський титан
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Kudryashov Aleksandr
Kudryashov Aleksandr
В Украине можно травить нерабов бесплатно?
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