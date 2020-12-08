До обігу в Україні допустили акції Facebook, Tesla, Netflix і ще трьох великих компаній

До обігу в Україні допустили акції таких відомих компаній, як Facebook, Tesla, Netflix, Microsoft Corporation, Visa та Advanced Micro Devices.

Відповідне рішення прийняла Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку на засіданні у вівторок, 8 грудня. Про це повідомляється на офіційному сайті НКЦПФР.

Таким чином, на українському ринку зможуть купувати або проводити інші операції з акціями цих шести компаній.

Крім того, 8 грудня НКЦПФР допустила до обігу в Україні інвестпаї інвестиційного біржового фонду Invesco QQQ Trust SM.

Рішення НКЦПФР nssmc.gov.ua

Нагадаємо:

У листопаді 49-річний глава американської компанії Tesla Ілон Маск випередив засновника Microsoft Білла Гейтса в рейтингові найбагатших людей світу. Капітал Маска виріс на 7,2 млрд – до 127,9 млрд доларів.

Його підйом у рейтингу був значною мірою обумовлений компанією Tesla, ринкова вартість якої наближається до 500 млрд доларів.

Зокрема, напередодні акції Tesla подорожчали на 7%.

Однак, ще у вересні Тesla рекордно знецінилася (акції впали на 21%), через що Маск тимчасово випав із п'ятірки найбагатших людей світу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у кінці жовтня американські фондові ринки впали на 3% через зростання числа заражень коронавірусом і його наслідків для відновлення економіки. Це стало максимальним одноденним падінням за останні пів року.