До Давида (Брауна) Арахамії: що вам треба знати про міжнародні афери Сидоренка

І знову вітаю, Давиде Арахамія (Браун)!

Чув, що першу частину мого звернення про ЄДАПС ви уважно прочитали. Щоб доповнити картину, як і обіцяв, розповім про міжнародні злочини компанії IIG-ЄДАПС, яку ви лобіюєте в Україні, сподіваюся, тільки через брак інформації.

Пригоди пана Сидоренка (власник ЄДАПС) та його спільників більше нагадують сюжет кримінального бойовика, де головні герої обкрадають одну країну за іншою, корумпують і навіть вбивають. Але, на жаль, на відміну від кінокартини, від цього корупційного спрута потерпають у реальному житті. І не тільки українці, які щороку віддавали по $1 млрд за липові і нікому не потрібні послуги, а й міжнародні організації та цілі країни.

Розповім вам, Давиде, як і навіщо ЄДАПС переродився в Industrial Innovation Group (IIG), чому його власник досі ховається в ОАЕ, як намагався нав'язати свою схему в Угорщині, як підкупив високопосадовців Інтерполу і чому у Словаччині він вважається чи не головним шахраєм світу.

Єгипетські пригоди Сидоренка і невдачі у США

Одна з останніх схем Сидоренка, згідно з даними правоохоронців – спроба підкупу чиновників у Єгипті. Після того, як в Україні його схеми закрили (зокрема моя робота), а у Словаччині він втрапив у скандал міжнародного рівня, лідер ЄДАПС вирішив освоювати африканські країни.

Отже, ще у 2014-му корупціонер особисто надіслав листа міністру внутрішніх справ Єгипту Мохамеду Ібрахіму від імені своєї ж компанії "EDAPS OVERSEAS LTD". Той ознайомився з пропозицію друкувати документи від компанії з токсичною репутацією та корупційним минулим і відмовився.

Наступну спробу Сидоренко зробив уже після зміни влади. Цього разу він діяв тонше – за інформацією OBOZREVATEL, він найняв лобіста Ваїля Тавіла, який за більш ніж $1 млн мав "вирішити" питання будь-яким способом. І йому це вдалося. Сам Ваїль за загадкових обставин загинув. Тому хоч якось довести зв'язок між єгипетською владою і українським корупціонером не вийшло.

До слова, в арабських країнах в українця був впливовий покровитель – Росія. Патріарх Кирил особисто нагородив його званням титаря. В ОАЕ Сидоренко фінансував будівництво храмів. Але головний козир – тісна дружба з генсеком Інтерполу Рональдом Ноублом. Дружба між правоохоронцем і підозрюваним зав'язалася ще у 2008-му. Тоді Сидоренко переховувався в ОАЕ і дуже довго намагався домовитися про зустріч із Ноублом.

Це трапилося у перших числах лютого під час Всесвітнього конгресу з боротьби із піратством і контрафактом. Деталі цієї розмови залишилися невідомими, але в результаті саме ЄДАПС почав друкувати паспорти працівників Інтерполу. Зв'язок між генсеком та українцем дуже легко доводиться. Коли першого звільнили з міжнародної поліції, він став бізнеспартнером Сидоренка – той відкрив йому фірму в ОАЕ "RKN Global DWC – LLC". За непідтвердженою інформацією, він за допомогою свого впливового партнера намагався також підкупити і американську владу, інвестував гроші у виборчі фонди. Однак все це закінчилося гучним скандалом, після якого він швидше за все ніколи більше не зможе потрапити на територію США без загрози арешту. 29 січня 2013 року американці оголосили Сидоренка у міжнародний розшук, а потім з'явився і ордер на його затримання.

Як народився Innovation Idustrial Group і словацький провал

В кінці 2014-го між Ноублом і Сидоренком, за інформацією OBOZREVATEL, відбулася зустріч, на якій вони і вирішили створити окрему компанію для експрацівника Інтерполу. Тут же, з огляду на низку корупційних скандалів в Україні, Єгипті та США, вони вирішили перейменувати ЄДАПС на Innovation Idustrial Group (IIG).

Ця компанія мала стати світовим гігантом з виробництва документів. Схема така: Ноубл, користуючись своїми зв'язками по всьому світу, домовляється з керівництвом різних країн про перехід на документи міжнародного зразка. Їхнім виготовленням і мала займатися IIG.

Найперше перейменований ЄДАПС мав отримати роботу в Угорщині. Всього було дві мети: побудувати поліграфічний завод і перебрати на себе більшу частину держзамовлень на виготовлення документів. Однак зустрічі з владою не увінчалися успіхами, а після початку розслідування про спроби корупції IIG спішно залишила Угорщину.

У розробці "цифровізаторів" була ціла низка країн. Той план захищеного друку, який раніше безуспішно показували Катару, цього разу презентували у Словаччині. Їм запропонували створити окреме підприємство – RKN Global Europe і на 100% передати його уряду. Сам Сидоренко планував заробити на цьому близько 124 млн євро, передаючи їм технології та інтелектуальну власність.

Пізніше розслідування правоохоронців виявило, що реальна вартість робіт і власності – всього лише 30 млн євро. Тобто ціна завищена в рази! А заробіток за рахунок схеми міг скласти понад 90 млн євро. Словакам пояснили: державними замовленнями має займатися державне підприємство, тому з ринку треба було витіснити компанії Morpho, Entrust, Datacard, Optaglio. Через зазначену схему постраждали і словацькі політики, проти яких почалося розслідування.

Давид Арахамія Ян Доброносов

Зараз же Сидоренко переховується від правоохоронців в ОАЕ. Він не може приїхати ні в Україну, ні в США, ні до будь-якої європейської країни. А тим часом його компанія IIG намагається провернути нову масштабну махінацію – хочуть перевипустити паспорти українців. І якщо це дозволити, Сидоренко знову може зібрати мільярди гривень за рахунок багаторазового завищення реальної вартості документів.

Хочу ще раз звернутися до вас, Давиде, з наполегливим проханням – якщо ви сприятимете поверненню ЄДАПС в Україну, всі ці злочини будуть і на вашій совісті. А совість, як відомо, можна продати лише раз.

Далі буде...

До речі, як ідуть справи про казино, лотереї та букмекерів? Кажуть, ви цим теж займаєтеся? Готовий провести розслідування і щодо цієї теми, розповісти, чиї там вуха стирчать...

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