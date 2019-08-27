Головна Новини
Мова Язык
Світ Спорт

/ Ринки та компанії

Скільки в Україні платять безробітним: озвучено максимальну суму

581 Читати матеріал російською

Сума допомоги по безробіттю в Україні може сягати 8 тисяч гривень.

Про це сказала директор Державного центру зайнятості Ольга Макогон, повідомляє delo.ua. При цьому розмір підтримки залежить від попередньої заробітної плати і того, чи була людина легально працевлаштована.

"Мінімальна сума допомоги по безробіттю становить 610 гривень. Її можуть отримати ті, хто щойно закінчили ВНЗ і не змогли знайти роботу, а також люди, які на попередньому місці працювали менше, ніж півроку. Є максимальний розмір допомоги, який досягає 8 тис. гривень, в середньому люди отримують близько 4 тис. гривень. За тривалістю до року безробітний може отримувати цю допомогу, а люди в передпенсійному віці до 720 днів", – сказала Макогон.

Новини
Українцям дадуть допомогу на нянь: коли і скільки

Виплати по безробіттю

Виплати по безробіттю

РІА Новини України

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні, якщо звільнитися за згодою сторін, допомогу по безробіттю можна оформити відразу, а за власним бажанням – після трьох місяців безробіття. І розмір цієї допомоги – левова частка зарплати.

Також в середині серпня 2019 року стало відомо, що українці вже в доступному для огляду майбутньому будуть працювати за новими правилами. Проект Кодексу законів про працю (КЗпП) в першому читанні прийняли ще кілька років тому. Днями Європейська бізнес-асоціація розробила поправки до документу.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Робота в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Робота в Україні
Місце
Україна
Тег
безробіття
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
филипп филипыч
филипп филипыч
теперь понятно почему люди из-за денег едут на войну
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...