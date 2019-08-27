Скільки в Україні платять безробітним: озвучено максимальну суму

Сума допомоги по безробіттю в Україні може сягати 8 тисяч гривень.

Про це сказала директор Державного центру зайнятості Ольга Макогон, повідомляє delo.ua. При цьому розмір підтримки залежить від попередньої заробітної плати і того, чи була людина легально працевлаштована.

"Мінімальна сума допомоги по безробіттю становить 610 гривень. Її можуть отримати ті, хто щойно закінчили ВНЗ і не змогли знайти роботу, а також люди, які на попередньому місці працювали менше, ніж півроку. Є максимальний розмір допомоги, який досягає 8 тис. гривень, в середньому люди отримують близько 4 тис. гривень. За тривалістю до року безробітний може отримувати цю допомогу, а люди в передпенсійному віці до 720 днів", – сказала Макогон.

Виплати по безробіттю РІА Новини України

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні, якщо звільнитися за згодою сторін, допомогу по безробіттю можна оформити відразу, а за власним бажанням – після трьох місяців безробіття. І розмір цієї допомоги – левова частка зарплати.

Також в середині серпня 2019 року стало відомо, що українці вже в доступному для огляду майбутньому будуть працювати за новими правилами. Проект Кодексу законів про працю (КЗпП) в першому читанні прийняли ще кілька років тому. Днями Європейська бізнес-асоціація розробила поправки до документу.

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