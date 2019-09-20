До 25% економії з акцією "Косимо ціни" і роботизованими аптеками

Холода підкралися непомітно, тому саме час подбати про імунітет. Купуйте аптечні товари та економте на цьому до 25%. Як це можливо?

У роботизованих аптеках діє акція "Косимо ціни" *, яка допомагає економити на покупці різних товарних позицій: лікарських засобів, дієтичних добавок та багато чого іншого. Тільки до 30 вересня 2019 року включно фармбренди "Аптека АНЦ", "Аптека Копійка", "Благодія" роблять знижки до 25%. Залишилося не так багато часу на здійснення вигідних покупок! Не відкладайте цю відповідальну місію на останній день.

У роботизованих аптеках сезон знижок триває з 1 серпня до 30 вересня 2019 року. У цей період відвідувачі роблять покупки і платять до 25% менше. Акція "Косимо ціни" проводиться на всій території України. У маленьких містах і великих обласних центрах відвідувачі роботизованих аптек мають однакову можливість придбати потрібні лікарські засоби, медичні вироби, засоби гігієни та дієтичні добавки, заощадивши гроші. Розмір знижок і повний перелік акційних позицій можна дізнатися у провізора роботизованої аптеки.

Фармбренди "Благодія", "Аптека АНЦ", "Аптека Копійка" взяли на роботу помічника PharmBot для автоматизації основних процесів. Провізорам не потрібно займатися розміщенням і пошуком товарів на полицях. З цієї причини в роботизованих аптеках немає довгих черг.

Сьогодні покупці аптек під брендами "Аптека АНЦ", "Благодія", "Аптека Копійка" економлять і час, і гроші. Акція "Косимо ціни" дозволяє скоротити витрати до 25%. Скористатися її перевагами можна тільки до кінця вересня поточного року.

Щоб скоротити час перебування в аптеці до мінімуму, зробіть замовлення попередньо за допомогою довідки, а потім заберіть продукцію в точці продажу. Скористатися послугою можна за телефоном 5900.

Нагадуємо, роботизовані аптеки пропонують покупки без довгих черг і економію до 25%. Щоб скористатися останньою перевагою, рушайте за покупками до 30 вересня 2019 року включно. У роботизованих аптеках діє акція "Косимо ціни". Вона обіцяє знижки до 25% від вартості товару.

*Інформацію про ціну на товар до і після застосування знижки, про співвідношення до попередньої ціни реалізації, про асортимент продукції, на який надаються знижки, а також відсоток знижки можна дізнатися у провізорів аптек. Під знижкою мається на увазі зниження звичайної ціни реалізації на акційний товар до 25%.

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