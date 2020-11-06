До 2 мільйонів євро на проєкт: "Креативна Європа" запускає безкоштовний онлайн-курс про залучення грантів

Рамкова програма Європейського Союзу "Креативна Європа" спільно з освітньою платформою Креативна Практика запускають безкоштовний онлайн-курс "Європейські гранти для культурних та креативних проєктів". В ньому покроково пояснюється, як залучати грантові кошти на культурний або креативний проєкт: від вибору конкурсу у підпрограмах "Креативної Європи" до подачі звітності по втіленню проєкта.

"Креативна Європа" — це рамкова програма Європейського Союзу, націлена на розвиток культурних та креативних проєктів. Україна є учасником програми, а отже українські організації мають можливість отримати грантову підтримку до 2 мільйонів євро. Деякі проєкти з України вже залучили грантову підтримку. Зокрема, кінофестиваль "Молодість" та Одеський Міжнародний Кінофестиваль (ОМКФ).

"Останніми роками важко не помітити, що стало з'являтись більше українських культурних і креативних продуктів. І вони не просто є. Вони є якісним. Тому я, і вся команда CASES хоче, щоб українські проєкти зростали, перемагали і захоплювали. І не лише українську аудиторію, а й світову. Навіть зараз. Попри все. Нещодавно ми почали працювати з українським бюро програми "Креативна Європа". Ми щиро раді підтримати їх роботу і популяризувати програму, бо це реально крута можливість для наших з вами проєктів" — каже Анатолій Попель, автор проєкту Креативна Практика та платформи CASES.

В рамках програми онлайн-курсу експерти "Креативної Європи" розкажуть про формування команди, міжнародні партнерства, комунікаційну стратегію, фінансовий план, заповнення проєктної заявки, та на які етапи потрібно очікувати після отримання самого гранту.

"Креативна Європа" допомагає українським організаціям отримати суттєву грантову підтримку та працювати на міжнародному рівні. Наше Бюро для допомоги заявникам організовує міжнародні нетворкінги для пошуку закордонних партнерів, проводить особисті консультації, а зараз ще й підготувало спеціальний курс із освітньою платформою Креативна Практика, щоб кожен бажаючий міг зрозуміти тонкощі грантового процесу та ефективно підготуватись до нових конкурсів. Сподіваємось, він всім стане у нагоді!" — коментує Альона Дмуховська, проєктна менеджерка Національного бюро програми Європейського Союзу "Креативна Європа" в Україні.

Прем’єра курсу запланована на 25 листопада, але вже зараз можна оформити попередню реєстрацію на участь.

Нагадаємо, Креативна Практика — це освітня платформа, створена командою CASES за сприяння креативних компаній України. Минулого року проєкт презентував освітній курс "Основи дизайну", теоретична частина якого також зараз безкоштовна та доступна онлайн.