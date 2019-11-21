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21 листопада • оновлено в 18:11
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Для "Укрзалізниці" куплять нові швидкісні потяги: озвучено плани

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Міністерство інфраструктури має намір придбати для "Укрзалізниці" нові потяги у компанії Hyundai.

Про це сказав міністр інфраструктури Владислав Криклій на зустрічі з представниками компанії. "Міністерство інфраструктури зацікавлене у співпраці із компанією Hyundai із розвитку та модернізації рухомого складу "Укрзалізниці". Україна вже має досвід співпраці із компанією Hyundai, зокрема, у 2012 році було придбано 10 одиниць міжрегіональних електропоїздів виробництва компанії Hyundai Corporation", – нагадав Криклій .

За його словами, в програмі Кабміну на період до 2021 року передбачено оновлення парку пасажирських вагонів і локомотивів, а також придбання 10 одиниць міжрегіональних електропоїздів.

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Для "Укрзалізниці" куплять нові швидкісні потяги: озвучено плани

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України найближчим часом може відправити у відставку керівника "Укрзалізниці" Євгена Кравцова.

У 2020 році "Укрзалізниця" заради економії коштів скоротить 50% адміністративного персоналу, який не пов'язаний з перевезеннями. Співробітникам, які залишаться, пообіцяли збільшити зарплати.

Кабінет міністрів ухвалив рішення про повернення "Укрзалізниці" в сферу управління Міністерства інфраструктури. В УЗ анонсували масштабну реформу.

"Укрзалізниця" передала правоохоронцям матеріали про мільйонні збитки при закупівлі анкерів (елемент рейкового кріплення) через фірми екснардепів братів Дубневичів.

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Автор
Андрій Довгань
Тема
"Укрзалізниця"
Особа
Владислав Криклій 
Місце
Україна
Теги
Укрзалізниця потяг Hyundai
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hunt andres
hunt andres
Главное, грибы засеять не забудьте:-))) На что вы поезда закупать будете, шароварники? В кредит вам никто ничего не продаст:-)
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Эти хундаи без конца ломаются на перегонах и у этой фирмы покупают потому что там хорошие откаты. Аналогичные скоростные поезда выпускаются на Украине, но их не покупают, да и билеты по цене на эти Интерсити для народа очень дорого, расстояния у нас всеравно больше чем в Европе. Вся страна тотально коррумпирована.
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Вы чего нибудь сами можете?
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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
Pavlov Pavel, пруф про рельсы с Японии слабо выложить?
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Ще не вмерла, В России на скоростную трассу Москва - СПб рельсы закупались в Японии, а Сайпаны или как он и там правильно - почти полностью на западных комплектующих.
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