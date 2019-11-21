Для "Укрзалізниці" куплять нові швидкісні потяги: озвучено плани

Міністерство інфраструктури має намір придбати для "Укрзалізниці" нові потяги у компанії Hyundai.

Про це сказав міністр інфраструктури Владислав Криклій на зустрічі з представниками компанії. "Міністерство інфраструктури зацікавлене у співпраці із компанією Hyundai із розвитку та модернізації рухомого складу "Укрзалізниці". Україна вже має досвід співпраці із компанією Hyundai, зокрема, у 2012 році було придбано 10 одиниць міжрегіональних електропоїздів виробництва компанії Hyundai Corporation", – нагадав Криклій .

За його словами, в програмі Кабміну на період до 2021 року передбачено оновлення парку пасажирських вагонів і локомотивів, а також придбання 10 одиниць міжрегіональних електропоїздів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України найближчим часом може відправити у відставку керівника "Укрзалізниці" Євгена Кравцова.

У 2020 році "Укрзалізниця" заради економії коштів скоротить 50% адміністративного персоналу, який не пов'язаний з перевезеннями. Співробітникам, які залишаться, пообіцяли збільшити зарплати.

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