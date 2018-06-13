"Дізельгейт" закінчився: Volkswagen оштрафували на 1 млрд євро

Прокуратура німецького міста Брауншвейг оштрафувала автоконцерн Volkswagen AG на 1 млрд євро через дизельний скандал.

"Volkswagen визнає свою відповідальність за дизельну кризу і вважає це ще одним важливим кроком на шляху подолання останнього", - сказано в заяві компанії.

Сума також включає в себе максимально можливий штраф в розмірі 5 млн євро і 995 млн євро у вигляді повернення незаконно отриманого прибутку.

Крім того, в автоконцерні не збираються подавати апеляцію і сподіваються на позитивний ефект розглядів, які проходитимуть в Європі.

За підсумками розслідування з'ясувалося, що в компанії було порушено правила моніторингу при тестуванні порядку 10,7 млн автомобілів, оснащених дизельними двигунами. Їх продали з встановленими незаконними програмами, які занижували показники викидів шкідливих речовин під час тестування. Йдеться про дизельні мотори типу EA 288 в США і Канаді і EA 189 - по всьому світу.

"Volkswagen передбачає, що припинення виробництва матиме істотні позитивні наслідки і в тому, що стосується інших процесів, які ведуться проти Volkswagen AG і його підприємств", - сказано в заяві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, скандал навколо Volkswagenрозгорівся в2015 році, коли з'ясувалося, що автомобілі концерну було оснащено програмним забезпеченням, що дозволяло занижувати показники вмісту шкідливих речовин у вихлопних газах.

В результаті, керівництво Volkswagen в рамках оптимізації через "дізельгейт" скоротило половину топ-менеджерських посад.

У січні 2016 року міністерство юстиції США подало до суду на автоконцерн від імені Агентства по захисту навколишнього середовища. Слідом, понад 60 тисяч автовласників зібрали колективний позов.