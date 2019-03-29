"Діють уже 100 років": Медведєв розповів, коли США скасують санкції проти Росії

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв упевнений, що США ніколи не скасують антиросійські санкції.

Про це він 29 березня заявив під час прямої лінії з користувачами "ВКонтакті", передає "Газета.ru". За його словами, санкції діють уже 100 років і за цей час не було "проміжку без санкцій".

"Я можу прямо відповісти: ніколи вони не скасують санкції щодо Росії, тому що вся їхня політика, за останні 100 років, у будь-якому разі, була побудована на нескінченному застосування санкцій щодо нашої країни, як би вона не називалася — Радянський Союз або Російська Федерація. У нас в історії не було проміжку, коли б цих санкцій не існувало взагалі", — сказав він.

Зазначимо: за декілька годин до цього начальник Головного управління з протидї екстремізму МВС РФ Олег Ільїних заявив, що санкції заважають боротися з тероризмом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 березня Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про санкції проти осіб, причетних до російської агресії в Криму і на Донбасі.

З ініціативи Кабінету міністрів України, Служби безпеки України та Національного банку України, санкції введені щодо 294 юридичних та 848 фізичних осіб.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал