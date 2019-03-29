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"Діють уже 100 років": Медведєв розповів, коли США скасують санкції проти Росії

2.5тЧитати матеріал російською

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв упевнений, що США ніколи не скасують антиросійські санкції.

Про це він 29 березня заявив під час прямої лінії з користувачами "ВКонтакті", передає "Газета.ru". За його словами, санкції діють уже 100 років і за цей час не було "проміжку без санкцій".

"Я можу прямо відповісти: ніколи вони не скасують санкції щодо Росії, тому що вся їхня політика, за останні 100 років, у будь-якому разі, була побудована на нескінченному застосування санкцій щодо нашої країни, як би вона не називалася — Радянський Союз або Російська Федерація. У нас в історії не було проміжку, коли б цих санкцій не існувало взагалі", — сказав він.

"Діють уже 100 років": Медведєв розповів, коли США скасують санкції проти Росії

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Зазначимо: за декілька годин до цього начальник Головного управління з протидї екстремізму МВС РФ Олег Ільїних заявив, що санкції заважають боротися з тероризмом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 березня Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про санкції проти осіб, причетних до російської агресії в Криму і на Донбасі.

З ініціативи Кабінету міністрів України, Служби безпеки України та Національного банку України, санкції введені щодо 294 юридичних та 848 фізичних осіб.

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Тема
Санкції проти Росії
Особа
Дмитро Медведєв
Місце
Росія
Тег
санкции
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Война до полной победы! Донбасс без Крыма нам не нужен! Крым и Донбасс Украина! Ждем капитуляции Росии и репараций и контрибуций на 1 триллион доларов! Ждем деокупации Крыма Донбасса Приднестровья Осетии Абхазии Карелии Курильских островов Кенигсберга(все эти окупированные территории долны быть освобождены от росийской чумы!
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
россия страна недогосударство помойка и банкрот! Украина будет воевать до полной победы если надо десятилетия!смерть росийским выплядкам окупантам
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Олег
Олег
Никогда не говори никогда! Димон, вы с х.йлом не вечны!
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