Американська компанія Louisiana Natural Gas Exports, з якою Україна підписала меморандум про постачання газу обсягом не менш ніж 5,5 млрд кубометрів на рік, має податкову заборгованість у США.

За даними ZN.UA, її борг на 1 березня 2020 року перевищував 340 000 доларів за щорічного податкового зобов'язання у 200 000 доларів.

"Тобто податки вони не заплатили не тому, що були зайняті підписанням меморандуму з Україною", – зазначило видання.

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Крім того, співвласник та директор компанії Вільям Міллер, як заявили журналісти, у 80-х був засуджений за шахрайство і фіктивний продаж акцій компанії, в якій тоді працював.

Він отримав 10 років, але відсидів 8. У 2019-му він також став фігурантом судового розгляду, пов'язаного з шахрайством із цінними паперами.

ZN.UA

Нагадаємо, у 2012 році Україна уклала договір щодо LNG-терміналу з лижним інструктором. Підприємець із Барселони Джорді Сарда Бонвехі підписав контракт від імені іспанської Gas Natural Fenosa.

Як писав OBOZREVATEL, 27 травня Росія повністю припинила поставки газу в Європу через трубопровід "Ямал – Європа". Причина – падіння попиту і цін на сировину.