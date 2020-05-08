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8 травня • оновлено в 21:48
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/ Ринки та компанії

Дипломат заявив про можливість розгорнути виробництва США в Україні

5.2т
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Владі України необхідно запропонувати партнерам зі США, які ведуть розслідування щодо Китаю через коронавірус, що може привести до виходу західних компаній з країни, розташувати ці компанії у себе.

Таку думку висловив український дипломат, колишній радник голови Служби безпеки України Маркіян Лубківський у блозі на сайті "ГОРДОН". За його словами, українська сторона повинна "системно і глибоко опрацювати кроки такого процесу".

Йдеться як про велике промислове виробництво, так і про IT-сектор, а також розміщення в Україні офісів і штаб-квартир західних компаній, які ухвалять рішення покинути Китай.

"Станемо для світу другим Китаєм": дипломат заявив про можливість розгорнути виробництва США в Україні

"Уряду України варто було б уже зараз звернутися до американських і європейських партнерів з пропозицією розгорнути діяльність їх компаній на українській території. Це треба зробити саме зараз, коли національними урядами вирішується питання фінансової підтримки такого "переїзду". Наприклад, Японія вже оголосила, що витратить понад $2,2 млрд на те, щоб вивести свої корпорації з Китаю і або повернутися додому, або поширитися по всій Південно-Східній Азії", – сказав він.

Лубківський наголосив, що Україна має всі переваги, щоб така пропозиція була почута.

"Серед них слід відзначити відносно дешеву і водночас освічену робочу силу, зручне географічне положення України. Таких територій, без політичних, кліматичних або інших ризиків – сьогодні у світі залишилося небагато", – додав дипломат.

Як писав OBOZREVATEL:

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Автор
Гліб Іванов
Місце
Україна
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Да что за хрень, все мои комменты стираются, даже безобидные.
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1
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Yevchuk Ruslan
Yevchuk Ruslan
Думка слушна,люди бізнесу можуть почати цей діалог,бо не уявляю як Зеленський може говорити про таке з Трампом. Хіба якщо Байден восени переможе...
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3
ковпак сидор
ковпак сидор
Ну нельзя так, сегодня День скорби ,а так-то выходит-день смеха или дурака.
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Morozov Nicolay
Morozov Nicolay
ковпак сидор, Класс! Я долго смеялся!
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Економіка Ринки та компанії

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