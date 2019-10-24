У Польщі радикально спростять працевлаштування іноземних лікарів

У Польщі розробили законопроект, який спрощує працевлаштування іноземних лікарів, в тому числі з України. Так поляки хочуть подолати нестачу медиків.

Там планують скасувати нострифікацію дипломів (процедуру підтвердження, що документ відповідає національним стандартам). В Польщі сподіваються, що це привабить медиків з держав, що не входять до ЄС, працювати в країні та залишитись там жити. Про це повідомляє Dziennik Gazeta Prawna.

"Дозвіл на роботу лікарем в конкретній польській лікарні та іспит, що дає їм право на лікування в Польщі, – це нові рішення, які дозволять працевлаштувати лікарів з-за меж ЄС, наприклад, з України. І вони дозволять обійти – або хоча б відкласти – процедуру нострифікації, яка полегшить роботу в інших країнах ЄС. Такий проект було розроблено в Міністерстві охорони здоров'я", – йдеться в публікації.

Чого бояться поляки

Видання наводить слова президента Польської федерації лікарень Ярослава Федоровського, який побоюється, що якщо Польща не спростить працевлаштування, то це зроблять сусідні країни, у яких медустанови мають набагато більші бюджети.

Однак звичайні польські лікарі нововведення бояться. На їхню думку, це подвійні стандарти. Вони вважають несправедливим те, що лікарі-поляки, які від'їжджали на заробітки в Європу, свої дипломи підтверджували, а в Польщі готові таку вимогу прибрати.

Як пропонують працевлаштовувати

Видання пише, що в ході роботи над законопроектом він змінювався. Зараз його конфігурація виглядає приблизно так:

Є положення про прийом на роботу без визнання диплома.

Право працювати лікарем дається на певний час (максимум 5 років).

Обумовлюється місце роботи (в установі, яке повідомляє про готовність працевлаштувати).

Право на роботу видається окружною медичною радою (ORL).

Кандидати на роботу лікарями повинні проходити додатковий іспит (LEW - Medical Verification Exam). Також буде свій іспит у стоматологів (LDEW).

"Він повинен підтвердити професійну кваліфікацію, що дозволяє надання медичних послуг в Польщі, для осіб, які мають диплом з-за меж ЄС. Проте, лікар, який отримав право на практику після проходження LEW або LDEW, не зможе скористатися можливостями, наданими визнанням диплома" , – зробили застереження автори публікації.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!