Медведєв зізнався, скільки коштувала Росії боротьба із санкціями

Боротьба із санкціями у 2019-2020 роках обійдеться російському бюджету в 1,3 трлн рублів (приблизно, $20,4 млрд).

Про це сказав прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв, передає ТАСС. При цьому "імпортозаміщення" в 2015-2018 роках країні-агресору коштувало 1,6 млрд рублів (понад $25 млрд за нинішнім курсом).

"Найбільш успішно зростає з імпортозаміщення харчова, переробна промисловість, непогано збільшилися обсяги вітчизняної продукції в машинобудуванні, в радіоелектроній промисловості, в лісовій галузі, стабільне зростання також в хімічній промисловості", – сказав Медведєв на засіданні урядової комісії з імпортозаміщення.

Тобто, протистояння санкціям, накладених після анексії Криму, у 2015-2020 роках бюджету РФ коштуватиме понад $45 млрд.

Медведєв розповів про ціну імпортозаміщення

Як повідомляв OBOZREVATEL, комітет Сенату США з міжнародних відносин 11 грудня збирається прийняти нові "пекельні" санкції проти Росії.

4 вересня Комітет постійних представників країн Європейського Союзу погодив рішення про продовження індивідуальних санкцій проти фізичних та юридичних осіб в РФ за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України.

Конгрес США планує ввести санкції проти компаній з Німеччини та Швейцарії, які займалися будівництвом трубопроводу "Північний потік-2". Обмеження можуть вступити в силу вже до католицького Різдва, 25 грудня.

Компанія "ТІС-Крим", яка перевозила російських військових під час окупації Росією Криму, досі транспортує людей через Керченську протоку. Її так і не торкнулися українські та міжнародні санкції.

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