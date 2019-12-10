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10 грудня • оновлено в 16:38
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Медведєв зізнався, скільки коштувала Росії боротьба із санкціями

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Боротьба із санкціями у 2019-2020 роках обійдеться російському бюджету в 1,3 трлн рублів (приблизно, $20,4 млрд).

Про це сказав прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв, передає ТАСС. При цьому "імпортозаміщення" в 2015-2018 роках країні-агресору коштувало 1,6 млрд рублів (понад $25 млрд за нинішнім курсом).

"Найбільш успішно зростає з імпортозаміщення харчова, переробна промисловість, непогано збільшилися обсяги вітчизняної продукції в машинобудуванні, в радіоелектроній промисловості, в лісовій галузі, стабільне зростання також в хімічній промисловості", – сказав Медведєв на засіданні урядової комісії з імпортозаміщення.

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Тобто, протистояння санкціям, накладених після анексії Криму, у 2015-2020 роках бюджету РФ коштуватиме понад $45 млрд.

Медведєв розповів про ціну імпортозаміщення

Медведєв розповів про ціну імпортозаміщення

Як повідомляв OBOZREVATEL, комітет Сенату США з міжнародних відносин 11 грудня збирається прийняти нові "пекельні" санкції проти Росії.

4 вересня Комітет постійних представників країн Європейського Союзу погодив рішення про продовження індивідуальних санкцій проти фізичних та юридичних осіб в РФ за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України.

Конгрес США планує ввести санкції проти компаній з Німеччини та Швейцарії, які займалися будівництвом трубопроводу "Північний потік-2". Обмеження можуть вступити в силу вже до католицького Різдва, 25 грудня.

Компанія "ТІС-Крим", яка перевозила російських військових під час окупації Росією Криму, досі транспортує людей через Керченську протоку. Її так і не торкнулися українські та міжнародні санкції.

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Автор
Андрій Довгань
Теми
Санкції проти Росії Анексія Криму
Особа
Дмитро Медведєв
Місце
Росія
Теги
санкции Імпорт Новини Росії
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Всего то каких то там 25 лярдов !!! Для кaцaпcтaнa это плевое дело !! Они тока в "Сисю Сибири" и в другие никогда не окупящиеся дepьмoпроводы больше 80 лярдов баксов вбухали !! Kaцaпы никому не дадут наказать себя больше чем они сами себя наказывают !!!
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Mega Death
Mega Death
Прибыль от туристов посетивших Москву в 2019 году составила уже более 1 трлн. руб.
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Mega Death, А сколько прибыли от 100500тыс кaцaпcких бомжей, которые в 20129 году зacиpaли Крым ???
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