Дешевий долар: в НБУ опублікували новий курс валют

В Україні курс долара 3 липня в банківських установах склав 26,02/26,24 грн/$. При цьому довідкова вартість валюти знизилася до 26,17 грн/$.

Про це йдеться в показниках валютного ринку, опублікованих на сайті регулятора. Таким чином, середній готівковий курс в банках за минулу добу не змінився, а довідкова вартість знизилася на 3 коп./$.

Скільки коштує валюта в Україні

Аналітики позитивно оцінюють прогнози курсу як мінімум до кінця місяця. Головна причина – сезонний фактор. Влітку традиційно зростають валютні виручки експортерів. Крім того, сприятлива ситуація для України склалася і на світових сировинних ринках.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в 2019 році середній курс долара складе 29,08 грн/$, йдеться в опублікованому Міністерством економічного розвитку і торгівлі консенсус-прогнозі.

При цьому в грудні американська валюта буде продаватися вже по 30,42 грн / $. Так, в 2020 році середній курс складе 30,9 грн/$ (в грудні – 32 грн/$), в 2021-м долар може подорожчати до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в кінці періоду).

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