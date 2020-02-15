Дешеві кредити від Зеленського: стало відомо, скільки просить бізнес

Найпопулярнішим "дешевим кредитом від Зеленського", які українські банки дають дрібним підприємцям під 5-7-9%, виявилась позика в розмірі 1 млн гривень.

Про це розповіли в банківських установах, повідомив НВ. Найактивніше звертаються за грошима підприємці з Чернівецької, Дніпропетровської, Івано-Франківської, Сумської та Вінницької областей. Більшість заявників зайняті у виробничій сфері та агросекторі.

Дешеві кредити

Станом на середину лютого до програми приєдналися чотири держбанки: ПриватБанк, Ощадбанк, Укргазбанк і Укрексімбанк. Ще п'ять комерційних банків готують заявки на участь.

За п'ять років дії програми уряд розраховує роздати 30 млрд грн, а в підсумку отримати близько 90 тис. нових робочих місць в національній економіці. За прогнозом Мінфіну, у 2020 році отримати кредити зможуть близько 50 тис. малих і середніх підприємців.

Раніше в Україні обіцяли почати видавати 1,5 млн грн кредиту терміном на 5 років на відкриття або розвиток бізнесу під такі відсотки:

5% річних у разі виторгу до 25 млн, якщо створюється щонайменше два робочі місця;

7%, якщо бізнес приносить до 25 млн прибутку і не створює робочих місць (але за кожного нового працівника ставку зменшать на 0,5%);

9%, якщо бізнес уже запущений і приносить від 25 до 50 млн прибутку.

Також, за умовами програми, сам учасник має інвестувати 20% власних коштів від усіх витрат.

Кредити від Зеленського

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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