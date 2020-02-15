Дешеві кредити від Зеленського: стало відомо, скільки просить бізнес

Найпопулярнішим "дешевим кредитом від Зеленського", які українські банки дають дрібним підприємцям під 5-7-9%, виявилась позика в розмірі 1 млн гривень.
Про це розповіли в банківських установах, повідомив НВ. Найактивніше звертаються за грошима підприємці з Чернівецької, Дніпропетровської, Івано-Франківської, Сумської та Вінницької областей. Більшість заявників зайняті у виробничій сфері та агросекторі.
Дешеві кредити
Станом на середину лютого до програми приєдналися чотири держбанки: ПриватБанк, Ощадбанк, Укргазбанк і Укрексімбанк. Ще п'ять комерційних банків готують заявки на участь.
За п'ять років дії програми уряд розраховує роздати 30 млрд грн, а в підсумку отримати близько 90 тис. нових робочих місць в національній економіці. За прогнозом Мінфіну, у 2020 році отримати кредити зможуть близько 50 тис. малих і середніх підприємців.
Раніше в Україні обіцяли почати видавати 1,5 млн грн кредиту терміном на 5 років на відкриття або розвиток бізнесу під такі відсотки:
5% річних у разі виторгу до 25 млн, якщо створюється щонайменше два робочі місця;
7%, якщо бізнес приносить до 25 млн прибутку і не створює робочих місць (але за кожного нового працівника ставку зменшать на 0,5%);
9%, якщо бізнес уже запущений і приносить від 25 до 50 млн прибутку.
Також, за умовами програми, сам учасник має інвестувати 20% власних коштів від усіх витрат.
Кредити від Зеленського
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Президент України Володимир Зеленський заявив, що хоче виконати інавгураційну обіцянку й повернути всі 65 мільйонів українців на рідні землі. Він запропонував "тим, хто виїхав, і тим, хто опустив руки" з 1 лютого 2020 року видавати 1,5 млн грн кредиту терміном на 5 років на відкриття або розвиток бізнесу.
Згодом OBOZREVATEL розповів, чи запрацює ця система і звідки брати гроші на низькі ставки.
Програму дешевого кредитування дрібного й середнього бізнесу під 5%, 7% і 9% в Україні запустять з 1 лютого 2020 року.
Кабінет міністрів передбачив 2 млрд гривень, щоб із 1 лютого стартувала програма кредитів під 5, 7 і 9% для підтримки мікро- та малого бізнесу.
21 січня президент України Володимир Зеленський підписав закон про Фонд розвитку підприємництва. У цьому фонді український малий і середній бізнес зможе брати кредити під 5, 7 і 9%.
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