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24 січня • оновлено в 14:12
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Дешеві кредити для бізнесу: уряд України зробив ще один крок

1.7т
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Уряд України схвалив постанову для старту програми "Доступні кредити 5-7-9%" з 1 лютого 2020 року.

Про це із засідання Кабміну повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук у своєму Telegram-каналі. "Програма державної підтримки мікро- та малого бізнесу дозволить учасникам отримати до 1,5 млн грн доступного кредиту під 5, 7 або 9% для створення або розширення власного бізнесу", – написав прем'єр.

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Кредити для бізнесу

Кредити для бізнесу

Він зазначив, що уряд визначив механізм використання бюджетних коштів Фондом розвитку підприємництва. Реалізація програми "Доступні кредити 5-7-9%" також передбачає ряд інструментів для забезпечення доступності кредитів.

Дешеві кредити для бізнесу: уряд України зробив ще один крок

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Андрій Довгань
Теми
Кредитування в Україні Реформи в Україні Реформи Зеленського
Місце
Україна
Теги
кредит бізнесмен
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