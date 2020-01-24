Дешеві кредити для бізнесу: уряд України зробив ще один крок

Уряд України схвалив постанову для старту програми "Доступні кредити 5-7-9%" з 1 лютого 2020 року.
Про це із засідання Кабміну повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук у своєму Telegram-каналі. "Програма державної підтримки мікро- та малого бізнесу дозволить учасникам отримати до 1,5 млн грн доступного кредиту під 5, 7 або 9% для створення або розширення власного бізнесу", – написав прем'єр.
Кредити для бізнесу
Він зазначив, що уряд визначив механізм використання бюджетних коштів Фондом розвитку підприємництва. Реалізація програми "Доступні кредити 5-7-9%" також передбачає ряд інструментів для забезпечення доступності кредитів.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Президент України Володимир Зеленський заявив, що хоче виконати інавгураційну обіцянку і повернути всі 65 мільйонів українців на рідні землі. Він запропонував "тим, хто виїхав, і тим, хто опустив руки" з 1 лютого 2020 року видавати 1,5 млн грн кредиту терміном на 5 років на відкриття або розвиток бізнесу.
Згодом OBOZREVATEL розповів, чи запрацює ця система і звідки брати гроші на низькі ставки.
Програму дешевого кредитування дрібного і середнього бізнесу під 5%, 7% і 9% в Україні запустять з 1 лютого 2020 року.
Кабінет міністрів передбачив 2 млрд гривень, щоб з 1 лютого стартувала програма кредитів під 5, 7 і 9% для підтримки мікро- та малого бізнесу.
21 січня президент України Володимир Зеленський підписав закон про Фонд розвитку підприємництва. У цьому фонді український малий і середній бізнес зможе брати кредити під 5, 7 і 9%.
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