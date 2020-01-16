Анонсував президент: Гончарук оголосив про запуск програми дешевих кредитів для бізнесу

Програму дешевого кредитування дрібного та середнього бізнесу під 5%, 7% і 9% в Україні запустять з 1 лютого 2020 року.

Також у 2020 році очікується здешевшання кредитів та іпотеки. Про це повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук у Facebook.

Умови за дешевими кредитами

"Дешеві кредити потрібні українцям не колись, а вже зараз. Тому з 1 лютого ми, як і обіцяли, запустимо програму дешевих кредитів для малого підприємництва під 5%, 7% і 9%, анонсовану раніше Президентом. Також ми очікуємо, що в цьому році буде значно зменшена вартість кредитних ресурсів і для іпотеки. Наша мета – 11-12% в гривні", – написав Гончарук.

Варто зазначити, що 1 лютого – лише день запуску програми дешевих кредитів. Точної дати, коли українці зможуть отримати дешеві кредити, немає. OBOZREVATEL повідомить, коли це стане можливим.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що хоче виконати інавгураційну обіцянку і повернути всі 65 мільйонів українців на рідні землі. Він запропонував "тим, хто виїхав, і тим, хто опустив руки" з 1 лютого 2020 року видавати 1,5 млн грн кредиту терміном на 5 років на відкриття або розвиток бізнесу.

Згодом OBOZREVATEL розповів, чи запрацює ця система і звідки брати гроші на низькі ставки.

Дешеві кредити для бізнесу давно стали європейською практикою, тому їх пора впроваджувати в Україні.

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