Держгеонадра презентували привабливу для бізнесу й інвесторів реформу

Державна служба геології та надр України запровадить спрощення роботи бізнесу й залучить нові інвестиції у видобувну галузь.

Про це стало відомо під час засідання Національної ради реформ під головуванням президента України Володимира Зеленського, в якому також взяв участь голова Держгеонадр Роман Опімах, повідомляє пресслужба відомства. Зокрема, на зустрічі був схвалений проєкт законодавчих змін у сфері надрокористування.

"Ключове завдання ініціативи – дерегулювати дозвільні процедури і модернізувати правила гри для підвищення бізнес-активності у видобувному секторі економіки та створення нових робочих місць", – повідомив Опімах.

Зокрема, аби спростити взаємодію бізнесу та держави, планують скоротити кількість дозвільних органів із чотирьох до одного, залишити лише один дозвільний документ замість семи та прискорити погоджувальні процедури із 12 місяців до двох.

"Ми прагнемо забезпечити прозорі правила роботи галузі, які унеможливлять будь-які зловживання. З цією метою буде запроваджено використання сучасних цифрових рішень в управлінні та мінімальний контакт надрокористувача із чиновником", – додав голова Держгеонадр.

Також серед новацій – лібералізація обігу спеціальних дозволів, стандартизація та автоматизація розрахунку вартості спеціальних дозволів та геологічної інформації.

Ініціативи передбачають надання підтримки малому надрокористуванню: ліцензії на користування ділянками надр із покладами місцевих корисних копалин власники землі зможуть отримувати без аукціону.

"Це системна реформа, яка закладе міцний фундамент для подальшого оновлення Кодексу України про надра", – зазначив Опімах, висловивши сподівання, що народні депутати зареєструють проєкт змін як пріоритетну законодавчу ініціативу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Держгеонадр відкинула претензії "Нафтогазу України" до законності аукціону щодо Будищансько-Чутівської нафтогазової площі, на якому державна монополія програла цінову конкуренцію.