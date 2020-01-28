Держборг України виріс і досяг $84 млрд: у Мінфіні дали пояснення

Державний борг України за підсумками 2019 року зріс на 7,71% і досяг $84,4 млрд.

Втім, якщо перераховувати держборг у гривні, то він, навпаки, знизився на 7,84% (на 170,2 млрд грн), досягнувши рівня 1 трлн 998,3 млрд грн. Про це у вівторок, 28 січня, повідомили в Міністерстві фінансів.

Новини В Україні рекордно знизився державний борг

"Коливання суми державного боргу обумовлено, зокрема, зміцненням національної валюти (станом на 31 грудня 2018 курс становив 27,6882 грн/$, а 31 грудня 2019 – 23,6862 грн/$)", – йдеться у зверненні.

Держборг України

Водночас у Мінфіні зазначили, що співвідношення державного і гарантованого державою боргу до ВВП України в 2019 році стало кращим. Так, у 2019 році загальний держборг (сума цих показників) склав 50% від прогнозованого ВВП (а окремо держборг – 44% від ВВП). Тоді як наприкінці 2018 року показники були 60,9% і 52,3% відповідно.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У 2018 році сукупний державний (прямий і гарантований) борг України у доларовому еквіваленті досяг 78,32 млрд доларів. Так, за підсумками минулого року цей показник зріс на 2,02 млрд доларів, або на 2,6%.

У гривневому еквіваленті обсяг державного та гарантованого державою боргу досяг 2,169 трлн гривень. Це на 26,95 млрд гривень, або на 1,26% більше, ніж торік.

У бюджеті України на 2020 рік заклали доходи на рівні 1 трлн 79 млрд гривень і витрати 1,17 трлн гривень.

"Діра" складе 95 млрд гривень. А на держборг витратяться рекордні майже 40% доходів бюджету.

Україна в 2020 році має виплатити за державним боргом 400 мільярдів гривень.

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