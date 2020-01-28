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28 січня • оновлено в 15:36
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/ Ринки та компанії

Держборг України виріс і досяг $84 млрд: у Мінфіні дали пояснення

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Державний борг України за підсумками 2019 року зріс на 7,71% і досяг $84,4 млрд.

Втім, якщо перераховувати держборг у гривні, то він, навпаки, знизився на 7,84% (на 170,2 млрд грн), досягнувши рівня 1 трлн 998,3 млрд грн. Про це у вівторок, 28 січня, повідомили в Міністерстві фінансів.

Новини
В Україні рекордно знизився державний борг

"Коливання суми державного боргу обумовлено, зокрема, зміцненням національної валюти (станом на 31 грудня 2018 курс становив 27,6882 грн/$, а 31 грудня 2019 – 23,6862 грн/$)", – йдеться у зверненні.

Держборг України

Держборг України

Водночас у Мінфіні зазначили, що співвідношення державного і гарантованого державою боргу до ВВП України в 2019 році стало кращим. Так, у 2019 році загальний держборг (сума цих показників) склав 50% від прогнозованого ВВП (а окремо держборг – 44% від ВВП). Тоді як наприкінці 2018 року показники були 60,9% і 52,3% відповідно.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У 2018 році сукупний державний (прямий і гарантований) борг України у доларовому еквіваленті досяг 78,32 млрд доларів. Так, за підсумками минулого року цей показник зріс на 2,02 млрд доларів, або на 2,6%.

  • У гривневому еквіваленті обсяг державного та гарантованого державою боргу досяг 2,169 трлн гривень. Це на 26,95 млрд гривень, або на 1,26% більше, ніж торік.

  • У бюджеті України на 2020 рік заклали доходи на рівні 1 трлн 79 млрд гривень і витрати 1,17 трлн гривень.

  • "Діра" складе 95 млрд гривень. А на держборг витратяться рекордні майже 40% доходів бюджету.

  • Україна в 2020 році має виплатити за державним боргом 400 мільярдів гривень.

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Автор
Андрій Довгань
Тема
кредитування України
Місце
Україна
Теги
Міністерство фінансів ВВП долги
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Ш. Олег
Ш. Олег
"…при этом если пересчитывать госдолг в гривне, то он наоборот снизился…" - а если пересчитать на российские рубли времён Александра II Освободителя, то и вообще выйлет сущий пустяк, а не долг. :)
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Рагулич Рагуль
Рагулич Рагуль
И кто бы мог подумать
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Украинский "Южный машиностроительный завод имени Макарова" заключил договор с российским "Промышленным обеспечением "Альфа-Металл". Согласно опубликованному на портале закупок документу, соглашение было подписано 15 января. Российская сторона обязалась поставить на Украину алюминиевый прокат общим весом около 88,7 тонны. Сумма сделки составляет 42,9 миллиона гривен или 110 миллионов рублей. Производство будет осуществляться на заводе в подмосковной Электростали. Срок выполнения - до конца 2020 года. Примечательно, что с 2017 года это уже четвертая сделка на поставку алюминия между "Южмашем" и "Альфа-Металл". В последний раз материал понадобился Украине для изготовления основной конструкции первой ступени ракеты-носителя Antares, которую разрабатывает американская компания Northrop Grumman Innovation System._________
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