Держбанки можуть допомогти Кабміну виконати зобов'язання перед "зеленими" електростанціями, – інвестор

Для виконання зобов'язань уряду перед "зеленими" інвесторами щодо погашення 40% боргу до кінця поточного року влада вже має законні підстави, зокрема, "Укренерго" може взяти кредити у держбанків під державні гарантії.

Про це заявив генеральний директор "Солар Квант Енерджі" Ян Валетов.

"Механізм є – це механізм кредитування державним же банком. Отримати гроші за кордоном ми (держава – ред.) зараз не можемо з інших причин, тому що нам їх просто не дають. Але внутрішні банки під гарантії уряду могли б це зробити. Той самий фактично напівдержавний "Ощадбанк", який міг би це зробити. Але ніхто нічого не робить", – розповів Валетов.

Він нагадав, що 9 млрд грн боргу перед "зеленою" генерацією уряд зобов'язався виплатити протягом поточного року. І якщо це не буде зроблено, інвестори, за його словами, масово звернуться до суду для захисту своїх прав.

"У мене лежить вже готова фактично, сформована нашими юристами позовна заява. Вона у мене лежить протягом останніх 3 місяців. Фактично ми були в серпні вже готові подавати її. Тобто, я думаю, що в стані такої ж готовності, на низькому старті перебуває 50%, може, 70, може, 80 стейкхолдерів. Я думаю, що всі готові фактично рвонути відразу ж до судів", – сказав Валетов.

Як повідомлялося, в липні найбільші асоціації зеленої енергетики і Кабінет міністрів підписали меморандум про взаєморозуміння, який став основою ухваленого в липні Верховною Радою закону №810-IX (набув чинності 1 серпня).

Документ передбачає зменшення "зеленого" тарифу для СЕС на 15%, а для ВЕС – на 7,5% з серпня 2020 року. Уряд обіцяв 100% виплату тарифу і погасити до кінця 2021 суму накопиченого боргу (22,4 млрд грн). 40% від неї держава зобов'язана погасити до кінця грудня 2020-го року.

Закон передбачає, що 20% виробництва "зеленої" електроенергії в Україні має бути оплачено з бюджету, а також борги можуть бути погашені через кредитування НЕК "Укренерго" після надання держгарантій компанії.

Станом на кінець листопада, за даними "Гарантованого покупця", за серпень-вересень виплачено 100% суми, за жовтень – усього 33,6%. Одночасно зрушень в оплаті накопиченого до 1 серпня боргу (22,4 млрд грн) не спостерігається.

17 листопада Верховна Рада України підтримала законопроєкт №4119 "Про внесення змін до Державного бюджету на 2019", в якому, зокрема, йдеться про надання державних гарантій компанії "Укренерго" для можливості залучення кредитів на поліпшення фінансового стану компанії. 26 листопада законопроєкт підписав президент України Володимир Зеленський.

Провідні асоціації ВДЕ неодноразово зверталися до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з заявами, що уряд порушує меморандум про взаєморозуміння з виробниками "зеленої" електроенергії, не виконує зобов'язання щодо погашення боргів перед ними.

За даними з судових реєстрів, уже більше 50 компаній, які інвестували в будівництво об'єктів відновлюваної енергетики, подали позови до ДП "Гарантований покупець", щоб відсудити невиплачені кошти за вироблену електроенергію. Загальна сума позовних заяв перевищує 1 млрд грн. Перші суди інвестори вже почали вигравати.

Представники посольств Канади, Норвегії та Литви повідомили, що будуть відмовляти інвесторів від вкладень в Україну через створену владою фінансову кризу в "зеленій" енергетиці, а також тиск на інвесторів. Інвестори з цих країн уже готуються до міжнародних арбітражів.