Держава викупить 90% путівок "Артеку": Зеленський підписав закон

Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо державної підтримки дитячих центрів "Артек" і "Молода гвардія" на період карантину.

Про це повідомили на сайті Офісу президента у п'ятницю, 31 липня. Закон №784-ІХ Верховна Рада ухвалила 14 липня.

Документ передбачає, що держава викуповує 90% путівок "Артека" та "Молодої гвардії". Решту путівок реалізують дитячі центри без залучення третіх осіб.

"Крім того, держава здійснює покриття витрат вказаних дитячих таборів на утримання об’єктів, оплату праці персоналу, податків та інших обов’язкових платежів, комунальних послуг, послуг зв’язку, дератизації, дезінфекції, вивезення твердих побутових відходів, придбання паливно-мастильних матеріалів під час карантину", – йдеться у повідомленні.

Згідно з пояснювальною запискою до документа, у зв’язку зі скасуванням у дитячих центрах "Артек" і "Молода гвардія" з 13 березня по теперішній час трьох тематичних змін, протягом яких було заплановано оздоровлення 5098 дітей, держава відповідно до чинних договорів про закупівлю послуг оздоровлення та відпочинку в цих закладах не здійснила закупівлю необхідної кількості путівок на загальну суму 57,8 млн грн.

"Закон дасть можливість зберегти та не допустити банкрутства дитячих центрів "Артек" і "Молода гвардія", а також захистити трудові права понад 1080 працівників цих закладів", – повідомили у Офісі президента.

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