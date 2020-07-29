Дерипаска сказав, що Кремлю "пофіг" на санкції. Колаж Обозревателя

Російський олігарх Олег Дерипаска заявив, що влада РФ "пофігістично" ставиться до протистояння санкціям США.

Через це російська економіка реагує на них болісно. Про це він сказав в інтерв'ю РБК. Бізнесмен сам знаходиться під американськими обмеженнями з 2018 року.

За словами Дерипаски, в США розробкою санкцій проти інших країн займаються не менше 5 тисяч осіб, а в Росії мінімізацією ефектів від санкцій – всього четверо.

"Ми з 2014-2018 років абсолютно пофігістично до цього ставимося. Нам не потрібно 5 тис. осіб, але тисяча і створені підрозділи у всіх відомствах повинні працювати. Платіжні розрахунки, що забезпечують експорт-імпорт, повинні бути реалізовані. Я вже не кажу про цифрові активи і про все, що пов'язано з новими цифровими технологіями", – зазначив бізнесмен.

Він визнав, що санкції болісно впливають на російську економіку. Причина, на його думку, в тому, що не створено механізми, які забезпечують інвестиції.

"Саме на фінансовому ринку. І щойно нас звідти віджимають, відразу ж виникає больовий ефект", – сказав Дерипаска.

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