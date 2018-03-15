Дерегуляція в Україні: чи стане простіше розпочати і вести бізнес

Нардепи і експерти візьмуть участь у круглому столі "Дерегуляція проти "сірих зон" в українському бізнесі".

Круглий стіл відбудеться 16 березня (п'ятниця) о 12:00 в Інституті Горшеніна, який виступив організатором заходу, пише LB.ua.

Опубліковано список питань до обговорення:

Реальні тенденції в процесі дерегуляції бізнесу в Україні. Чи стане простіше розпочати і вести бізнес в нашій країні? Що для цього необхідно зробити в першу чергу?Хто чинить опір дерегуляції? Кому вигідні сьогоднішні правила гри? Кого тримають "на гачку"?Який бізнес залишається в "сірій зоні" українського законодавства? Ризики, пов'язані з веденням бізнесу в Україні за сьогоднішніми правилами?Дерегуляція промисловості та її наслідки. Здобуде чи втратить бюджет країни в результаті конкретних кроків щодо дерегуляції різних галузей?Дерегуляція ринку землі і сільського господарства. Чи здатна Україна вивести ринки землі та сільгосппродукції з "сірої зони"?Інвестиційна привабливість в контексті дерегуляції.Особливості дерегуляції та взаємовідносин бізнесу і держави в передвиборний рік.

Серед учасників круглого столу Ніна Южаніна, народний депутат України, голова комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики; Дмитро Добродомов, народний депутат України, член комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин; Юрій Лучечко, в.о. директора ДП "Укрспирт", Денис Гутенко, Директор департаменту розвитку підприємництва та регуляторної політики МЕРТ; експерт реанімаційне пакету реформ.

Раніше "Обозреватель" з допомогою проекту PolitEyes з'ясував, які серед багатьох дерегуляційні законів оцінені експертами як найпрогресивніші.