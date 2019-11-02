Депутати Верховної Ради отримали зарплату за жовтень: кому нарахували найбільше

Депутатам Верховної Ради дев'ятого скликання нарахували зарплату за жовтень. У більшості обранців вона виявилася меншою, ніж була у вересні.

Найбільше за попередній місяць отримав перший віце-спікер Руслан Стефанчук – 54 100 грн (у вересні було 59 300 грн). Голова Ради Дмитро Разумков заробив 44 600 грн (у вересні було 50 500 грн), а віце-спікер Олена Кондратюк – 45 400 грн (у вересні було 49 800 грн). Про це сказано у відповіді апарату парламенту, передає LIGA.net.

Голови фракцій і груп отримали за жовтень наступні суми:

Найменшу зарплату за жовтень отримала депутат з Євросолідарності Ірина Луценко – трохи менше 20 000 грн.

Скільки заробили народні депутати LIGA.net

Скільки заробили народні депутати LIGA.net

Скільки заробили народні депутати LIGA.net

Депутати отримали зарплату за жовтень

Як повідомляв OBOZREVATEL, депутати нової Верховної Ради отримали першу зарплату за вересень. В середньому кожному заплатили близько 43 тис. гривень.

Перша зарплата глави МВС Арсена Авакова в новому уряді за вересень склала 34 тис. гривень. Це втричі менше, ніж він отримав в серпні, працюючи в попередньому Кабміні.

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