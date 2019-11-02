Депутати Верховної Ради отримали зарплату за жовтень: кому нарахували найбільше

Депутатам Верховної Ради дев'ятого скликання нарахували зарплату за жовтень. У більшості обранців вона виявилася меншою, ніж була у вересні.
Найбільше за попередній місяць отримав перший віце-спікер Руслан Стефанчук – 54 100 грн (у вересні було 59 300 грн). Голова Ради Дмитро Разумков заробив 44 600 грн (у вересні було 50 500 грн), а віце-спікер Олена Кондратюк – 45 400 грн (у вересні було 49 800 грн). Про це сказано у відповіді апарату парламенту, передає LIGA.net.
Голови фракцій і груп отримали за жовтень наступні суми:
Давид Арахамія (Слуга народу) – 36 700 грн (у вересні – 43 800 грн);
Юрій Бойко та Вадим Рабинович (ОТЗЖ) – 38 800 і 32 800 грн (було 38 400 і: 37 500 грн);
Юлія Тимошенко (Батьківщина) – 43 400 грн (було 37 200 грн);
Артур Герасимов і Ірина Геращенко (Європейська солідарність) – 38 800 і 36 500 грн (було 42 100 і 46 300 грн);
Сергій Рахманін (Голос) – 40 700 грн (було 44 200 грн);
Тарас Батенко та Віктор Бондар (За майбутнє) – по 41 300 грн (було 45 200 грн).
Найменшу зарплату за жовтень отримала депутат з Євросолідарності Ірина Луценко – трохи менше 20 000 грн.
Скільки заробили народні депутати
LIGA.net
Скільки заробили народні депутати
LIGA.net
Скільки заробили народні депутати
LIGA.net
Депутати отримали зарплату за жовтень
Як повідомляв OBOZREVATEL, депутати нової Верховної Ради отримали першу зарплату за вересень. В середньому кожному заплатили близько 43 тис. гривень.
Перша зарплата глави МВС Арсена Авакова в новому уряді за вересень склала 34 тис. гривень. Це втричі менше, ніж він отримав в серпні, працюючи в попередньому Кабміні.
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