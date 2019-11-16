Де українцям без досвіду платять від 25 тисяч: кадровики назвали вакансії

Українські підприємці готові платити працівникам без досвіду більше 25 тисяч гривень. Правда, в більшості випадків для цього необхідно знати іноземні мови.

Так, як показало дослідження hh.ua, трохи більше третини роботодавців, які протягом 2019 шукали співробітників без досвіду роботи в профсфері "Початок кар'єри", були готові платити від 6100 грн до 12000 грн, ще 33% пропонували зарплату в діапазоні від 12 100 грн до 17 900 грн.

Зустрічалися вакансії і з зарплатою більше 25000 грн: наприклад, працівнику в цех зі складання каркасно-панельних конструкцій пропонували заробітну плату до 35000 грн, оператору контакт-центру зі знанням німецької мови - 25 000 грн, а гіду для іноземців по Чорнобильській зоні, який знає англійську на розмовному рівні і володіє другою іноземною мовою (наприклад, чеським / словацьким / німецьким / іспанським) - до 1200 євро.

Робота в Україні Фото: lady.ru

Найчастіше молодим спеціалістам без досвіду роботи пропонували посади менеджерів з продажу і консультантів - на ці спеціальності припадало 26% і 13% вакансій. У кожній 10 вакансії йшлося про роботу маркетологом, SMM-менеджером або PR-менеджером. Трохи рідше (9% і 8% відповідно) фахівця без досвіду роботи були готові працевлаштувати розробником програмного забезпечення або на адміністративну позицію.

Найбільше роботодавці зацікавлені в пошукових системах-початківців IT-компанії - ними було розміщено більш ніж кожну п'яту пропозицію про роботу для кандидатів без досвіду. Досить активно себе вели і роботодавці з галузей "Послуги для бізнесу" і "Освітні установи" - від них було опубліковано 13% і 12% вакансій відповідно. У ТОП-10 галузей також увійшли ЗМІ, маркетингові та PR-агентства, установи роздрібної торгівлі, фінансові установи тощо.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

в Україні масово скоротять працівників районних держадміністрацій (РДА). "Виставити на вулицю" збираються відразу 18849 держслужбовців;

Державну аудиторську службу України реформують і скоротять співробітників ;

В Україні зарплати всім держслужбовцям будуть платити на банківські картки, а не готівкою. Це допоможе щороку економити 60 млн грн;

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет заявив, що уряд вже підготував законопроект і постанову про скасування обов'язковості трудових книжок.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал