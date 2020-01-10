"Де таке бачено?" Лукашенко накинувся на Росію через газ

Президент Білорусі Олександр Лукашенко обурився цінами, за якими його держава купує газ у російського "Газпрому".

Він дорікнув Росії про те, що вона "горлала" про 75-річчя перемоги у Другій світовій війні, але при цьому продає Білорусі ресурс втричі дорожче, ніж Німеччині. Про це він сказав у четвер, 9 січня, передає "БелТА". (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"75 років Великої Перемоги. Все горлопанили де тільки можливо – і в Росії, і в Білорусі. Але "Газпром" сьогодні на Білорусі заробляє втричі більше, ніж на Німеччині. Це нормально? Це ненормально", – сказав Лукашенко.

Цією ж причиною він пояснив, чому не домовився з президентом РФ Володимиром Путіним про постачання нафти. "Тому що Росія хоче, щоб ми купили у неї нафту за цінами вище світових. Де таке бачено? Тому я і відмовився від такої нафти і прямо заявив: якщо не буде поставок за світовою ціною з Росії, ми знайдемо цю нафту в іншому місці. що ми і робимо. і знайшли", – обурився Лукашенко.

Також президент Білорусі поскаржився, що "Газпром", купивши в 2011 році за $5 млрд "Белтрансгаз", пообіцяв до 2016 року "вийти на внутрішньоросійську ціну по газу", але, як і раніше, продає його набагато дорожче.

"Була жорстка домовленість, що за п'ять років ми вийдемо на внутрішньоросійську ціну по газу. Хтось це забув, я пам'ятаю. Тому наполягаю, щоб це було реалізовано", – нагадав Росії про невиконану обіцянку Лукашенко.

Лукашенко розповів про російський газ

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь шукає заміну російської нафти. Пошуками нових постачальників там зайнялися після того, як зазнали збитків через податкові пільги, які Росія надала своїм нафтозаводам.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив завершити переговори з Росією по нафті і задіяти нафтопровід "Дружба" для отримання "чорного золота" з альтернативних джерел.

Росія з 1 січня 2020 року припинила поставки нафти на переробні заводи Білорусі.

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