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12 вересня • оновлено в 14:24
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ДБР несподівано прийшло з обшуками в "Укроборонпром": в чому причина

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Госбюро розслідувань проводить обшуки на концерні "Укробронпром" і на підприємствах-експортерах, які входять до його складу

Про це повідомив глава ГБР Роман Труба в своєму телеграм-каналі.

"Усі слідчі дії, які там відбуваються, санкціоновані. Відбуваються вони в рамках досудового розслідування кримінального провадження за фактом зловживання службовим становищем посадових осіб Правління Національного банку України в 2016 році", – повідомив Труба.

Роман Труба про обшуки в "Укроборонпромі"

Роман Труба про обшуки в "Укроборонпромі"

"Обшуки відбуваються на підставі ухвали суду в рамках розслідування кримінального провадження за фактом зловживання службовим становищем посадових осіб Правління Національного банку України у 2016 р. Слідчі вилучають документи та інші речі, що мають доказове значення у кримінальному провадженні. Під час досудового розслідування встановлюється причетність посадових осіб Державного Концерну "Укроборонпром" та підприємств-учасників Концерну", – повідомляє прес-служба "Укроборонпрому".

У компанії говорять, що співпрацюють з правоохоронцями і готові надавати необхідні документи.

Там додають, що з 2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено 554 кримінальних проваджень про порушення на підприємствах державного концерну "Укроборонпром".

ДБР несподівано прийшло з обшуками в "Укроборонпром": в чому причина

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