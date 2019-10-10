Головна Новини
10 жовтня • оновлено в 14:02
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Ринки та компанії

"Бренд" під виглядом секонду": ДБР прийшло з обшуками на Львівську митницю

11.7т Читати матеріал російською

Держбюро розслідувань влаштувало одночасно 40 обшуків на Львівській митниці.

Там викрили масштабну схему провезення контрабанди. Про це повідомила перша заступниця директора ДБР Ольга Варченко у Facebook.

За її словами, слідчі бюро разом із СБУ викрили схему із ввезення в Україну з ЄС дорогого брендового одягу під виглядом секондхенду.

"Орієнтовна вартість кожної партії становить не менше 400 тисяч доларів. Перевіряємо причетність до цієї схеми службових осіб митниці, які, за попередньою версією слідства, сприяли незаконному переміщенню товару через митний кордон без проходження відповідних митних процедур. Одяг ввозили до України як секондхенд", – повідомила Варченко.

За попередньою інформацією, схема виглядала так: підприємство-імпортер замовляло у ЄС дорогі брендові речі, але коли вони доїжджали до митниці, то "перетворювалися" у документах на секондхенд.

"Такий одяг потрапляв на український ринок без сплати митних платежів. Держава зазнала збитків – щонайменше 1 млн гривень із кожної партії товару", – пояснила Варченко.

За даними ДБР, вантажівки, якими везли речі за фіктивними документами, перетинали кордон через пункт пропуску тільки в зміни, коли на митному пості чергували певні співробітники. Ті, домовившись із контрабандистами, "спрощували" проходження митних формальностей і не застосовували необхідні форми контролю.

Також правоохоронці прийшли з обшуками до підприємств-імпортерів, у чиїх інтересах везли контрабанду. А також до їхніх керівників.

Кримінальне провадження зареєстровано за статтями "Ухилення від сплати податків", "Зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки" і "Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою".

"Бренд" під виглядом секонду": ДБР прийшло з обшуками на Львівську митницю

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр Кабміну Дмитро Дубілет повідомив, що в Україні запустять систему, завдяки якій силовики не зможуть "кошмарити" вимогами хабарів перевізників вантажів на митницях.

Державне бюро розслідувань забезпечує захист для контрабандної діяльності на Одеській митниці. Про це заявив журналіст Юрій Бутусов.

Президент України Володимир Зеленський підписав ухвалений Верховною Радою закон №1082 "Про режим загального транзиту і введення національної електронної транзитної системи".

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Боротьба з корупцією в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Боротьба з корупцією в Україні
Особа
Ольга Варченко
Місце
Україна
Теги
Державна митна служба України контрабанда
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
2
5
Смішно
14
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Keller Delores
Keller Delores
Моя сестра складає 91 долар на годину на ноутбуці. Її звільнили з роботи протягом трьох місяців, але останній раз її зарплата становила 20 835 доларів США, працюючи на н0утбуці кількa гoдин. Так я і почав .... >>>>>> www.CashFlow77.Com
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Keller Delores
Keller Delores
Моя сестра складає 91 долар на годину на ноутбуці. Її звільнили з роботи протягом трьох місяців, але останній раз її зарплата становила 20 835 доларів США, працюючи на н0утбуціi кількa гoдин. Так я і почав .... >>>>>> www.CashFlow77.Com
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Дронов Жон
Дронов Жон
На границе меняется публика. На своих. Очень свято место. Потом будут попы с кадилом и дело наладится.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / думки

ads pixel