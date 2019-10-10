"Бренд" під виглядом секонду": ДБР прийшло з обшуками на Львівську митницю

Держбюро розслідувань влаштувало одночасно 40 обшуків на Львівській митниці.

Там викрили масштабну схему провезення контрабанди. Про це повідомила перша заступниця директора ДБР Ольга Варченко у Facebook.

За її словами, слідчі бюро разом із СБУ викрили схему із ввезення в Україну з ЄС дорогого брендового одягу під виглядом секондхенду.

"Орієнтовна вартість кожної партії становить не менше 400 тисяч доларів. Перевіряємо причетність до цієї схеми службових осіб митниці, які, за попередньою версією слідства, сприяли незаконному переміщенню товару через митний кордон без проходження відповідних митних процедур. Одяг ввозили до України як секондхенд", – повідомила Варченко.

За попередньою інформацією, схема виглядала так: підприємство-імпортер замовляло у ЄС дорогі брендові речі, але коли вони доїжджали до митниці, то "перетворювалися" у документах на секондхенд.

"Такий одяг потрапляв на український ринок без сплати митних платежів. Держава зазнала збитків – щонайменше 1 млн гривень із кожної партії товару", – пояснила Варченко.

За даними ДБР, вантажівки, якими везли речі за фіктивними документами, перетинали кордон через пункт пропуску тільки в зміни, коли на митному пості чергували певні співробітники. Ті, домовившись із контрабандистами, "спрощували" проходження митних формальностей і не застосовували необхідні форми контролю.

Також правоохоронці прийшли з обшуками до підприємств-імпортерів, у чиїх інтересах везли контрабанду. А також до їхніх керівників.

Кримінальне провадження зареєстровано за статтями "Ухилення від сплати податків", "Зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки" і "Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою".

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