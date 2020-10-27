ДБР купило телескоп за 16 тисяч: у відомстві розповіли, для чого. Фото
Державне бюро розслідувань України закупило з бюджетних коштів телескоп за 16,5 тисяч гривень.
Торги проводилися через систему державних закупівель Prozorro.
Згідно з укладеним з продавцем договором, йдеться про телескоп Arsenal-Synta 150/750.
Максимальне корисне збільшення цієї моделі складає 300 крат. За допомогою нього можна спостерігати об'єкти до 13 зоряної величини і деталі з кутовим розміром до 0,8 на поверхні об'єктів Сонячної системи.
Поставити покупку мають до 24 грудня 2020 року.
У ДБР пояснили "КП в Україні", що телескоп їм потрібен не для спостереження за зірками.
"Даний прилад дозволяє спецназу отримувати зображення з далеких відстаней", – уточнили у відомстві.
Як повідомляв OBOZREVATEL, народний депутат з "Слуги народу" Сергій Нагорняк запропонував закуповувати системи безпеки атомних енергоблоків для "Енергоатому" без системи Prozorro.