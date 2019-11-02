"Давали добро": на Миколаївській митниці керівництво "кришувало" контрабанду

СБУ на Миколаївській митниці викрила посадових осіб, які вчинили зловживання на мільйони гривень. Вони допомагали комерсантам "економити" на податках при ввезенні добрив.

Чиновники митниці "давали добро" комерсантам на імпорт з Європи мінеральних добрив за заниженими податковими ставками. Про це в прес-службі відомства повідомили в суботу, 2 листопада.

"Встановлено, що протягом 2018-2019 років керівництво обласної митниці спільно з начальниками кількох митних постів систематично порушували вітчизняне антидемпінгове законодавство в інтересах комерційних структур. Під час ввезення з Європи мінеральних добрив посадові особи безпідставно занижували податкові ставки, внаслідок чого державний бюджет недоотримав майже 10 мільйонів гривень", – повідомили в СБУ.

На митниці виявили зловживання СБУ

На митниці виявили зловживання СБУ

В ході обшуків вилучили документацію, яка підтверджує масштабні зловживання. Кримінальне провадження відкрито за статтею "Зловживання владою або службовим становищем".

На митниці виявили зловживання

Як повідомляв OBOZREVATEL, співробітники СБУ та ДБР у четвер, 31 жовтня, влаштували обшуки на території Миколаївської митниці. Вони пов'язані з порушеннями при оформленні ввезення мінеральних добрив.

У Києві співробітники Служби безпеки України затримали чоловіка, який представлявся "позаштатним помічником" вищого керівництва країни і торгував посадами.

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