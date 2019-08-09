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Данія влаштувала "подарунок" Путіну з газопроводом в обхід України: озвучено збитки

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Російський "Газпром" втратить понад $740 млн через затримки при будівництві "Північного потоку - 2". Причина - в позиції Данії, яка блокує роботи в своїх територіальних водах.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на наявний у них документ.

"Згідно з листом, який отримав Reuters, робота за третім варіантом прокладки газопроводу спричинить за собою затримку запуску проекту на термін до 8 місяців і додаткові витрати ще в 660 млн євро ($740 млн)", – сказано в новині.

За даними агентства, оператор проекту Nord Stream AG 2 відмовився коментувати конкретні цифри, додавши, що затримка в кілька місяців спричинить втрати в кілька сотень мільйонів євро.

Проти будівництва газопроводу виступають США, Данія, Польща і країни Балтії. Вони побоюються зростання залежності Європи від російського газу.

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Укладання газопроводу в море

Укладання газопроводу в море

nord-stream.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Північний потік-2" пройде по Балтійському морю, з'єднавши постачальників в Росії з споживачами в Європі в обхід транзитних країн (в тому числі України). Проект реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Москва розраховує запустити газопровід до кінця 2019 року.

Глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв допустив припинення російським "Газпромом" транзиту газу через Україну з 1 січня 2020 року. Нацбанк України вже заклав у своїх прогнозах на 2020 рік зниження доходів від транзиту газу на 1 млрд доларів.

При цьому несподівано союзником України в газовій війні з РФ виступила Данія. Там відмовилися давати дозвіл на прокладку частини трубопроводу, яка проходить по їх територіальних вод. У Данії заявили, що побоюються за екологічність проекту.

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Тема
Північний потік - 2
Місце
Данія
Теги
санкции газопровод Північний потік - 2
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Кунецкая Раїса
Кунецкая Раїса
Вот так - нормальные люди о будущих поколениях и экологии беспокоятся. Умные Датчане вошли в ЕС и НАТО. Понимают, шо гуртом справляться с вызовами времени легче.
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Хозяин Xоxлов
Хозяин Xоxлов
Карлсоны скоро получат ответку----Дания дала разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe, который должен связать Норвегию, Данию и Польшу. Норвежский газ сначала пройдет по дну Северного моря до Дании, а затем по дну Балтийского моря в Польшу. Эксперты сомневаются, что польский проект создаст конкуренцию «Северному потоку — 2». При этом поскольку пути Baltic Pipe и «Потока» пересекутся, то Варшаве придется согласовывать строительство с «Газпромом», и Москва может просто заблокировать проект.
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Кунецкая Раїса
Кунецкая Раїса
Xоxлов, щас кто-то москву будет спрашивать. Блокировщики задрипанные...
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Хозяин Xоxлов, сначала Газпрому будет оплачивать строительство а потом просто будут за транзит платить России.
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филипп филипыч
филипп филипыч
зато украина в конце концов станет независимой и остаточно распрощается с россией)
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