COVID-19 завадив запуску "Північного потоку-2" – Рябцев

Будівництво газопроводу "Північний потік-2" буде завершено, але пізніше терміну, який озвучувався раніше.

Завершенню робіт до кінця поточного року перешкоджатиме пандемія коронавірусу та карантинні обмеження, пов'язані з нею. Таку думку в ефірі ObozTV висловив експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев.

"Ми бачимо з повідомлень на сайті компанії, яка займається добудовою газопроводу, що всі роботи повинні бути завершені до кінця 2021 року", – зауважив він.

За оцінками Рябцева, "Північний потік-2" буде введений в експлуатацію, оскільки європейські споживачі в перспективі найближчих 5-10 років не будуть у змозі відмовитися від російського газу.

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