COVID-19 завадив запуску "Північного потоку-2" – Рябцев

Тетяна Гайжевська Ринки та компанії 18:55, 17.06.2020 Оновлено: 19:17, 17.06.2020

Будівництво газопроводу "Північний потік-2" буде завершено, але пізніше терміну, який озвучувався раніше.

Завершенню робіт до кінця поточного року перешкоджатиме пандемія коронавірусу та карантинні обмеження, пов'язані з нею. Таку думку в ефірі ObozTV висловив експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев.

"Ми бачимо з повідомлень на сайті компанії, яка займається добудовою газопроводу, що всі роботи повинні бути завершені до кінця 2021 року", – зауважив він.

За оцінками Рябцева, "Північний потік-2" буде введений в експлуатацію, оскільки європейські споживачі в перспективі найближчих 5-10 років не будуть у змозі відмовитися від російського газу.

Як писав OBOZREVATEL:

  • У Сенат США внесли законопроєкт про нові санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2".

  • 21 травня Федеральне мережеве агентство Німеччини (BNA) змінило своє рішення на користь Росії і вивело її газопровід "Північний потік-2" з-під дії норм Газової директиви Євросоюзу на території країни строком на 20 років.

  • Глава комітету Бундестагу з енергетики Клаус Ернст заявив, що відповіддю Німеччини на санкції США проти російського газопроводу "Північний потік-2" має бути введення ЄС мит на їх скраплений природний газ.

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Економіка Ринки та компанії

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