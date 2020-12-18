Уряд Бельгії через помилку розсекретив ціни на вакцини від COVID-19

У Бельгії помилково розсекретили вартість вакцин проти COVID-19 для країн Європейського Союзу.

Як пише HLN, відповідну таблицю на сторінці в Twitter опублікувала держсекретарка з питань бюджету Бельгії Єва де Блеекер. Через пів години цей твіт видалили.

У ЄС раніше заявляли, що інформація про ціни є комерційною таємницею. Однак, за словами держсекретарки, оприлюднення таблиці було помилкою співробітників пресслужби і "не ставить під загрозу" доступ Бельгії до вакцин.

Ціни на одну дозу вакцини проти коронавірусу:

Moderna – $18;

BioNTech / Pfizer – €12;

CureVac – €10;

Johnson & Johnson – $8,50;

Sanofi/GSK – €7,56;

Oxford/AstraZeneca – €1,78.

Таки чином, вартість найдешевшого препарату зі списку в 6 разів менша, ніж найдорожчого.

Європейська Комісія відреагувала на розсекречення цін так: "Ми не будемо коментувати те, що сталося в Бельгії, але ціни на вакцини конфіденційні".

Єва де Блеекер відмовилася відповідати на запитання журналістів про те, чим обумовлена різниця в ціні вакцин від різних виробників. Однак, вона назвала прозорість "одним із стовпів своєї політики". "І, можливо, я була занадто прозора", – додала вона.

Згідно з таблицею, Бельгія закупить 33 млн доз препарату за 279 млн євро.

Таблиця з цінами HLN

Як повідомляв OBOZREVATEL, американській компанії Moderna довелося знищити 400 000 доз вакцини проти коронавірусу через проблеми з фільтрацією на фінальному етапі виробництва.

Згідно з дослідженнями, препарат від Moderna може забезпечити імунітет до коронавірусу на три місяці.